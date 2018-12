”Ette usko mitä kaikkea teimme” – näin Donald Trump livahti Irakiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vierailu Irakiin toteutettiin joulupyhinä äärimmäisen tarkkojen turvatoimien saattelemana.

Donald Trump kuvaili myöhemmin Air Force One -lentokoneen erikoista lähestymistä Al Asadin lentotukikohtaan. Hän kertoi olleensa huolissaan lähinnä vaimonsa ja muiden matkustajien puolesta.

– Ette uskoisi, mitä kaikkea jouduimme tekemään. Koko kone oli pimennetty ja ikkunat kiinni, kaikkialla oli täysin pimeää. En ole nähnyt mitään vastaavaa, vaikka olen matkustanut kaikenkokoisilla ja -muotoisilla lentokoneilla, presidentti sanoi.

– Olin huolissani muiden puolesta. Paitsi ehkä [turvallisuusneuvonantaja] John Boltonista. Hän on melko kova tyyppi, hän kesti sen. Vai mitä?, Trump kysyi pöydässä istuneelta Boltonilta.

The Drive -sivusto huomauttaa, että Air Force Onen miehistö suoritti Irakissa niin sanotun taktisen lähestymisen. Lentokone todennäköisesti vähensi korkeuttaan tavanomaista nopeammin tai lentokenttää kiertäen, jotta altistuminen mahdolliselle ohjus- tai rakettihyökkäykselle saatiin minimoitua. Myös lentotukikohdan valoja oli himmennetty.

Helikopterit partioivat tukikohdan ympäristöä ja erikoisjoukot olivat valmiina suorittamaan tarvittaessa pelastusoperaation, jos Air Force One olisi joutunut vaikeuksiin. Yhdysvaltain tiedustelukoneiden voi myös olettaa tarkkailleen viestiliikennettä erityisen tarkkaan mahdollisten uhkakuvien varalta.

Useat hävittäjäkoneet seurasivat Air Force Onen lähestymistä, sillä niiden moottorien infrapunajälki olisi voinut houkutella peräänsä presidentin konetta kohti ammuttuja ilmatorjuntaohjuksia. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin vuodentakaisella Syyria-matkalla meneteltiin samoin.

Sinänsä kömpelöä ja suurikokoista Air Force Onea on vahvistettu viime vuosikymmenten aikana useilla häirintälaitteilla, jotka tuovat koneelle suojaa erityisesti lämpöhakeutuvia ilmatorjuntaohjuksia vastaan.

Trump on unannounced Iraq visit: “I had concerns for the institution of the Presidency”

“…The darkened plane with all windows closed with no lights on whatsoever — anywhere. Pitch black. I’ve been on many airplanes. All types and shapes and sizes.”pic.twitter.com/6DIyxHkvuV

