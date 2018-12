Näin hallinnon sulku vaikuttaa USA:ssa

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto on jouduttu osittain sulkemaan Meksikon muuria koskevan erimielisyyden vuoksi.

Yhdysvaltain senaatti ei hyväksynyt eilen yöllä presidentti Donald Trumpin esittämää 5,7 miljardin rahoituspakettia Yhdysvaltain ja Meksikon välisen muurin rakentamista varten, kertoo Vice News.

Senaatin on määrä jatkaa neuvotteluja lauantaina. Ennen sopimuksen syntymistä käynnissä on kuitenkin jo kolmas kerta, kun poliittiset erimielisyydet aiheuttavat hallinnon alasajon.

Tällaiset vaikutukset hallinnon sulkeutumisella on Yhdysvalloissa.

Sulku vaikuttaa satoihin tuhansiin liittovaltion työntekijöihin, joista monia pyydetään työskentelemään ilman palkkaa, kunnes sopimus on saavutettu. Heitä on arvioiden mukaan noin 420 000. Työntekijöitä, jotka lähetetään palkattomana kotiin sulun ajaksi, on senaatin demokraattien laatiman koonnin mukaan noin 380 000.

Töissä palkattomana ovat liittovaltion toiminnan kannalta välttämättömät työntekijät. Suurin osa heistä kuuluu pelastus-, vartiosto- ja rajavartiohenkilökuntaan. Näille henkilöille sulkuajan palkka maksetaan todennäköisesti joulun jälkeen.

Suurin osa lomautetuista työntekijöistä tekee tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä. Sulun seurauksena esimerkiksi noin 96 prosenttia NASAn henkilökunnasta lomautetaan väliaikaisesti. Sen lisäksi myös metsä- ja kansallispalveluviranomaiset sekä asumis- ja kaupunkikehitystyöntekijät sekä eräät liikenneosaston työntekijät jäävät palkattomalle vapaalle lauantaista alkaen.

Ovensa sulkevat liittovaltion ministeriöt ovat valtiovarainministeriö, maatalousministeriö, kotimaan turvallisuus, liikenne-, kauppa-, oikeus-, asunto- ja kaupunkikehityksen ministeriö sekä sisäministeriö.

Virastot eivät välttämättä ole ollenkaan auki tai toimivat vain osittain. Sulku vaikuttaa myös kolmansien osapuolien ylläpitämiin museoihin ja järjestlihin, jotka saavat rahansa esimerkiksi sisäministeriöltä.

Sulun kerrotaan vaikuttavan vain vähän maan keskiluokkaan. Tavalliset amerikkalaiset pääsevät sulun aikanakin lentokenttä- ja sairaalapalveluiden piiriin normaalisti, koska suurin osa niiden alojen työntekijöistä on palkattomana töissä. Myös posti toimii normaalisti.

Suurin vaikutus suluilla voi olla kolmansien osapuolten tarjoamaan elintarvike- ja hyväntekeväisyyspalveluiden toimintaan, mikäli niiden rahoitus katkeaa. Tiedotteessa kuitenkin kehotetaan pääasiassa tarkistamaan virastojen ja kansallispuistojen aukioloaikoja, sillä suurin osa mahdollisista seurauksista eivät vielä ole ajankohtaisia.

Presidentti Donald Trump vetoaa hallinnon sulussa erityisesti demokraatteihin.

– Peruin lentoni Floridaan, koska odottelemme, aikovatko demokraatit auttaa suojelemaan maamme etelärajaa, hän tviittasi.

Some of the many Bills that I am signing in the Oval Office right now. Cancelled my trip on Air Force One to Florida while we wait to see if the Democrats will help us to protect America’s Southern Border! pic.twitter.com/ws6LYhKcKl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018