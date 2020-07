Näin USA muutti mieltään: Maskit pysäyttävät viruksen

Monet amerikkalaiset ovat ihmetelleet terveysviranomaisten muuttunutta kantaa kasvomaskeihin.

Vielä helmi–maaliskuussa Anthony Faucin ja Jerome Adamsin kaltaiset terveysjohtajat sanoivat, ettei kasvomaskien laajamittaiselle käytölle ole perusteita.

Tautikeskus CDC noudatti maailman terveysjärjestö WHO:n silloista kantaa, jonka mukaan suojaimet tulisi varata vain sairaille ja heistä huolehtiville. Jerome Adams jyrähti 29. helmikuuta Twitterissä ja kehotti amerikkalaisia lopettamaan maskien ostamisen.

Maan terveysviranomaiset muuttivat ohjeistusta huhtikuun alkuun mennessä. Tuolloin oli käynyt selväksi, että koronavirus leviää tehokkaasti myös oireettomilta ja esioireisilta henkilöiltä. Kantaja levittää virusta lähiympäristöönsä jopa viisi päivää ennen oireiden ilmaantumista.

WHO teki täyskäännöksen kesäkuussa ja suositteli kasvomaskien käyttöä kaikille maille pandemian hillitsemiseksi.

– Ihmisten on ymmärrettävä, että kasvomaskien käyttö voi vähentää viruksen leviämistä jopa 50 prosentilla. Niiden käytöstä kieltäytyvät vaarantavat oman henkensä lisäksi perheensä, ystävänsä ja yhteisönsä, Health Metrics and Evaluation -instituutin johtaja Christopher Murray sanoo CNN:n mukaan.

Anthony Fauci on suositellut kasvomaskien käyttöä erityisesti tilanteissa, joissa turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista. Washingtonin yliopiston mallinnuksen mukaan Yhdysvalloissa vältyttäisiin noin 45 000 Covid-19-kuolemalta marraskuuhun mennessä, jos 95 prosenttia väestöstä käyttäisi maskeja.

– Jos pitäisimme kaikki suojaimia seuraavien neljän, kuuden, kahdeksan tai kahdentoista viikon aikana ympäri maata, tämän viruksen leviäminen pysähtyisi, tautikeskus CDC:n johtaja Robert Redfield toteaa.

Let's all take these important steps together to protect ourselves and our loved ones and to help slow the spread of the virus:

1️ Stay six feet apart

2️ Wear a face covering

3️ Wash your hands

As the @Surgeon_General says: #COVIDStopsWithMe https://t.co/3wGWvmokZ4

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) July 17, 2020