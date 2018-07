Näin USA linjasi Krimistä – viittaus Helsingin Etyk-kokoukseen

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo korostaa sanoneensa Venäjän johdolle, että maan vaaleihin sekaantumisella tulisi olemaan vakavia seurauksia.

Pompeo osallistui keskiviikkona senaatin ulkoasianvaliokunnan tiukkaan kuulemistilaisuuteen. Presidentti Donald Trumpin lausunnot Helsingissä pidetyn huippukokouksen lehdistötilaisuudessa ovat aiheuttaneet suuttumusta myös republikaanien parissa.

Senaattorit vaativat ulkoministeriltä selvitystä aiheista, joista Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin olivat keskustelleet kahdenvälisessä tapaamisessaan. Pompeon mukaan Yhdysvaltain linjaukset Venäjälle asetetuista pakotteista eivät ole muuttuneet huippukokouksen jälkeen.

– Presidenteillä on oikeus valita, ketkä tapaamisiin osallistuvat. Olen varma, että teilläkin on ollut elämänne aikana kahdenvälisiä tapaamisia, Pompeo sanoi demokraattisenaattori Bob Menendezille.

– Kysyin yksinkertaisen kysymyksen. Kertoiko hän sinulle, mitä noiden kahden tunnin aikana tapahtui, Menendez tivasi.

Pompeo totesi, ettei hän ole keskustellut tapaamiseen osallistuneen tulkin kanssa tai käynyt läpi tämän muistiinpanoja. Hän myös painotti yksityisesti käytyjen keskusteluiden merkitystä diplomatiassa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi ennen kuulemistilaisuutta Krimin niemimaata koskevan lausunnon, jonka mukaan Yhdysvallat on sitoutunut Ukrainan ja liittolaistensa alueelliseen koskemattomuuteen.

– Venäjä on toiminut tavalla, joka ei sovi suurvallalle. Maa on eristänyt itsensä kansainvälisestä yhteisöstä, Pompeo toteaa.

Lausunnossa viitataan Helsingin Etyk-kokouksessa vuonna 1975 hyväksyttyyn periaatteeseen, jonka mukaan valtioiden rajoja ei voi muuttaa voimakeinoja käyttäen.

– Yhdysvallat ei hyväksy Krimin niemimaan liittämisyritystä Venäjään ja aikoo pitää tämän linjan, kunnes Ukrainalle kuuluva alue on palautettu, Pompeo jatkaa.

The U.S. does not, and will not, recognize Russia’s purported annexation of #Crimea. We stand together with allies & partners in our commitment to Ukraine and its territorial integrity, and have formalized our non-recognition policy in today’s Crimea Declaration. pic.twitter.com/4sZnVyCOkB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 26, 2018