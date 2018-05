Näin ulkomaalaiset opiskelijat kokevat Suomen – lähes kaikki suosittelevat

Suomen korkeakouluissa opiskelee yli 21 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Tuoreen International Student Barometer –kyselyn (ISB) mukaan opiskelijoille tärkeimmät kriteerit Suomeen lähtemiselle olivat koulutuksen sisältö ja tutkimuksen laatu.

Suomen turvallisuutta pidettiin yhtenä sen vahvuuksista. Jopa 97 prosenttia vastanneista oli tyytyväinen suomalaisen elinympäristön turvallisuuteen. Myös opetuksen laatuun oltiin tyytyväisiä. 94 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä opetushenkilökunnan asiantuntemukseen. 83 prosenttia vastanneista suosittelisi Suomea opiskelumaana.

Yleisesti EU/Eta-alueelta tulleet opiskelijat olivat EU/Eta-alueen ulkopuolelta tulleita opiskelijoita kriittisempiä esimerkiksi koulutuksen sisällön ja laadun suhteen. Kuitenkin 91 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä opiskeluun kokonaisuutena. Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia oli EU/Eta-alueen ulkopuolelta.

Alkuvaiheen palveluihin, kuten asumisen ja opiskelun aloittamisen järjestelyihin, oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Vaikeimmaksi asiaksi koettiin pankkitilin avaaminen, johon vain 62 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä.

Tutkimus paljastaa, että ulkomaalaiset opiskelijat kaipaavat huomattavasti enemmän apua työmahdollisuuksien löytämisessä ja työelämään valmistautumisessa. Vain 18 prosenttia vastanneista oli hyödyntänyt ura- ja rekrytointipalveluja. 38 prosenttia vastanneista ei osannut edes kertoa, mistä ura- ja rekrytointipalveluita voisi löytää.

Vain 23 prosenttia vastanneista suunnitteli jäävänsä Suomeen työskentelemään vähintään kahdeksi vuodeksi. Vuonna 2009 valmistuneista ulkomaalaisista 44 prosenttia työskenteli Suomessa vielä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on huolissaan kehityksestä.

— Jos työpaikat ja Suomea jo tuntevat, korkeasti koulutetut ulkomaalaiset eivät kohtaa, menetämme osaamista maailmalle, Heinonen toteaa Opetushallituksen tiedotteessa.

Heinonen nostaa Twitterissä esiin ulkomaalaisten opiskelijoiden tyytymättömyyden harjoittelupaikkojen saatavuuteen. Tutkimuksen mukaan opiskelijat toivovat lisää mahdollisuuksia kartuttaa työkokemusta opintojen ohessa.

We have 21 061 international students studying for a degree in Finnish universities. Their lowest satisfation is connected with opportunities for work experience as part of their studies. Could be improve It? @jyrihakamies @RHeikinheimo @igratuate pic.twitter.com/pdaOL3EzFq

— Olli-Pekka Heinonen (@Heino1Olli) May 22, 2018