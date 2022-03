Näin ukrainalaiset hautaavat kaatuneen – koskettava video

Ukrainalaisen toimittajan Stanislav Aseyevin jakamassa videossa näkyy hänen mukaansa, kuinka ukrainalaiset kunnioittavat yhtä maansa puolesta kaatunutta sotilasta.

Ihmiset ovat polvistuneet tien viereen ja tekevät ristinmerkkejä, kun saattue ajaa ohi.

– Ymmärtääksesi, odotetaanko [Vladimir] Putinia Ukrainassa, katso kuinka ukrainalaiset hautaavat yhden kuolleen sotilaan, Aseyev kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän on kerrottu salaavan tietoja Ukrainassa kaatuneista sotilaistaan. Venäjä myönsi vasta viikko sodan alkamisen jälkeen, että se on kärsinyt tappioita.

To understand whether Putin is expected in Ukraine, just look at how Ukrainians bury one dead soldier. pic.twitter.com/wofOEoDZBq

— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) March 17, 2022