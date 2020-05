Näin tukahdutettiin – tartunnat loppuivat

Tutkija Yaneer Bar-Yam on nostanut esiin Kreikan onnistuneet toimet koronaviruksen tukahduttamisessa.

Tautitapauksia on vahvistettu maassa yhteensä 2853 ja Covid-19-kuolemia 168 kappaletta. Epidemian laantumisen myötä uusia tartuntoja on enää keskimäärin 15 päivässä.

Kuten lähes kaikki koronan ”voittajavaltiot”, myös Kreikassa kriisiin herättiin muita aikaisemmassa vaiheessa.

Kreikan toimet tapahtuivat selvästi aiemmin ja laajemmin kuin Suomessa. Kreikassa tartuntaketjujen seuranta aloitettiin helmikuun 26. päivänä. Kaikki koulut ja yliopistot suljettiin 11. maaliskuuta. Rajat suljettiin osittain 15. maaliskuuta ja kaupat kolme päivää myöhemmin.

Kreikka aloitti kaikkien lentomatkailijoiden virustestauksen 20. maaliskuuta ja edellytti hotellikaranteenia ja eristystä positiivisen testinäytteen antajille.

Koko maan kattavat laajat rajoitukset aloitettiin 23. maaliskuuta. Sen jälkeen vain välttämätön ulkonaliikkuminen sallittiin.

Kasvomaskit säädettiin pakollisiksi 4. toukokuuta kaikkialla liikkuessa. Määräystä rikkoville annetaan sakot julkisessa liikenteessä, takseissa, hisseissä ja terveydenhuollon laitoksissa.

Nyt maan tulokset koronaa vastaan ovat niin hyviä, että rajoja avataan turismille valikoiduista maista 15. kesäkuuta alkaen.

Kreikka onkin Euroopan terve mies – korona kukistumassa (VU 11.5.2020)

Containment in Greece, a figure with dates of action: pic.twitter.com/pVc2srGXiS

— Yaneer Bar-Yam (@yaneerbaryam) May 23, 2020