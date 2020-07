Näin toimii Kiinan urkinta – jopa kävelytyyli tunnistetaan

Kiinalaisten vapaus on puristumassa yhä pienemmäksi.

Kiinassa valtion kansalaisiin kohdistuvan valvontakoneiston arvellaan työllistävän jopa yli 2 miljoonaa ihmistä. Viestintäsovellutukset ovat niin tarkan valvonnan alla, ettei yksityisyydestä ja viestintäsalaisuudesta voi puhua.

Virallisesti järjestelmien sanotaan olevan esimerkiksi terrorismin tai rikollisuuden estämistä varten. Käytännössä niillä puolustetaan kommunistipuolueen yksinvaltaa maassa, demokratia-aktivistilähteet kertovat.

Esimerkiksi WeChat on maan rajojen ulkopuolellakin käytetty suosittu pikaviestintäsovellus. Sen oletetaan vakoilevan myös ulkomaisia käyttäjiä mutta ensisijassa puuttuvan nopeasti ja raskaalla kädellä kiinalaisten viestintään. Ilmeisesti maan valvontakoneisto luottaa pitkälti kiellettyjä sanoja tunnistavaan automatiikkaan . Yksinkertainen keino on tällöin tehdä kirjoitusvirheitä tai kirjoittaa esimerkiksi takaperin. Käytössä ovat olleet myös morse-aakkoset ja emojit.

Koronan kukistamisessakaan Kiiinassa ei ole ollut kysymys vain tartuntojen vähentämisestä vaan myös tiedon leviämisen kahlinnasta. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, etteivät ihmiset ole ajoissa saaneet tietoa taudin vaaroista.

Kiina ei ole ainoa valtio jolla on teknologiset keinot kansalaistensa yhä pitemmälle menevään valvontaan. Toisin kuin esimerkiksi länsimaissa, Kiinassa ei kuitenkaan ole vastavoimia valvonnalle. Näitä ovat kansalaisten yksityisyyttä puolustavat lait hallinto- ja oikeusviranomaisineen tai vapaa kansalaisjärjestötoiminta ja media.

Kiinassa arvellaan olevan yli 500 miljoonaa valvontakameraa, enemmän kuin missään toisessa valtiossa. Samaan verkkoon kytkettyinä ja kasvojentunnistusteknologiaan yhdistettyinä ne tarjoavat mahdollisuuden löytää valtavasta ihmismassasta jopa sekunneissa kenet tahansa, jonka kasvot ovat tiedossa. Ihminen voidaan tunnistaa myös kävelytyylistä, vaatetuksesta tai ruumiinmuodoista.

Joissain isoissa kaupungeissa myös poliiseja on alettu varustaa kasvojentunnistusteknologiaa hyödyntävillä älylaseilla. Uiguurivähemmistöstä tunnetussa Xinjiangin maakunnassa on käytetty jopa kameroilla varustettuja robottilintuja.

Valvontateknologialta voi suojautua esimerkiksi peittämällä kasvot osittain tai käyttämällä kasvomaalauksia. Japanissa tutkijat ovat kehittäneet lasit joissa on infrapunavaloa heijastava kehys. Se häikäisee kameroita . Lasien hankkiminen on kallista, mutta ne on muotoiltu siten, että ne peittävät myös silmän ja sen ympäristön tunnistamista estävillä kuvioilla.

Kansalaisia pisteytetään, Kiina kiistää

Kiinassa jokaiselta internet- tai puhelinliittymän avaajalta vaaditaan rekisteröitymistä ja kasvojentunnistusta. Tavoitteena on pakottaa jokainen käyttämään internetiä omalla naamallaan ja kuvallaan. Tällöin jokainen liittymä on jäljitettävissä ja valvontakoneisto saa tietoa siitä, millä sivuilla on vierailtu ja kenen kanssa kukakin on viestitellyt.

Kansalaisia myös estetään pääsemästä monille ulkomaisille suosituille nettisivuille. Tämän mahdollistaa Kiinan suurena palomuurina tunnettu järjestelmä. Esimerkiksi Facebook, Twitter, Youtube, Google, Wikipedia, BBC ja monet muut ovat estettyjä sivustoja. Todennäköisesti Huawein kaltaiset isot teknologiajätit on pakotettu tekemään yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa.

Virallinen Kiina tämän tosin kiistää. Keinoina nettivalvonnan kiertämiseksi kiinalaisilla on lähinnä ulkomaisten salattujen VPN- palveluiden käyttäminen . Salattua tor-verkkoa Kiina viranomaisten sanotaan ainakin osittain pystyvän valvomaan.

Lähes totaalinen valvontateknologia on mahdollistanut Kiinan hallitsijoille uuden soiaalisen luottoluokitusjärjestelmän käyttöön ottamisen. Käytännössä kansalaisia pistetytetään siitä kuinka luotettavia he hallituksen näkökulmasta ovat.

Eriävät mielipiteet tai liiallinen tietokonepelien pelaaminen vaikuttavat pistesaldoon alentavasti . Pelaamisen valvonnan on laskettu myös ajaneen pelialaa niin ahtaalle, että kiinalaiset yrittäjät ovat sen takia menettäneet miljoonien tuloja. Aleneva pistetytys voi johtaa tenologiayhteyksien kieltämiseen, matkustusoikeuden rajoittamiseen tai sosiaalipalveluiden ja koulutusmahdollisuuksien rajoittamiseen.

Keinoja välttää alentava pisteyttäminen ovat edellämainitut välttelykeinot ja varakkaammille kansalaisille myös viranomaisten lahjominen.

Toimittaja: Kalle Sysikaski