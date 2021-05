Näin THL jakoi extrarokotteita – kohdentaminen päättyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotukset etenevät hyvässä tahdissa.

Koronarokotusten alueellinen kohdentaminen päättyy, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

– Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti koronarokotteita on ollut mahdollista kohdentaa toukokuun loppuun asti niille alueille, joissa koronatapausten ilmaantuvuus on edeltävän 14 päivän aikana vähintään 100 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Alueellinen kohdentaminen on nyt päättynyt, tiedotteessa todetaan.

Toukokuun aikana THL kohdensi Modernan rokotteita alueille seuraavasti:

Viikko 19: Päijät-Häme 12 000 annosta

Viikko 20: Päijät-Häme 5 700 annosta ja Varsinais-Suomi 7 500 annosta

Viikko 21: Päijät-Häme 10 700 annosta ja Keski-Pohjanmaa 3 300 annosta

THL:n mukaan Suomeen saadaan ensi viikolla jopa noin 356 000 koronarokoteannosta. Kyseessä on merkittävän suuri määrä. Tällä viikolla annoksia saatiin maahan noin 240 000.

– On tietenkin erittäin hieno asia, että saamme ensi viikolla näin suuren määrän rokoteannoksia. Myös tämän jälkeisinä viikkoina toimitukset jatkuvat arviolta yli 280 000 rokoteannoksen viikkotahdilla, eli pystymme pitämään kiinni hyvästä rokotusten etenemisen tahdista, kertoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.