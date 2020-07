Näin tehdään taskupysäköinti tien vasempaan reunaan

Auton saa uuden lain myötä pysäköidä taajamassa myös kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan.

Jos tarjolla on vain auton mentävä kolo, on taskupysäköinnin hallitsemisesta iso apu. Autoliitto neuvoo, miten taskupysäköinti tehdään.

Kuljettajan on katsottava sellainen liikennetilanne, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa tai vaaraa. Vastaantulevien kaistalle ei luonnollisesti pidä siirtyä, jos on vastaantulevaa liikennettä. Toisaalta mitään päälleajo-oikeutta päin taskuun peruuttavaa autoa ei kenelläkään ole.

Toimi näin halutessasi tehdä taskupysäköinnin:

• Pysähdy tulosuunnasta katsottuna tyhjän pysäköintiruudun jälkeen pysäköidyn auton rinnalle niin, että oman auton perä on samassa linjassa viereen pysäköidyn auton nokan – tai auton ollessa pysäköitynä toisin päin – sen perän kanssa. Ennen peruuttamisen aloittamista on vielä syytä varmistaa, ettei edestä tai takaa lähesty muuta liikennettä.

• Lähde hitaasti liikkeelle ja käännä ohjaus ääriasentoon vasemmalle. Vältä renkaiden kääntämistä paikallaan renkaiden ja alustan nivelien säästämiseksi. Kohdista samalla katse oikeaan sivupeiliin. Anna auton kääntyä, kunnes näet peilistä takana pysäköidyn auton etu- tai takavalot – kyseisen auton pysäköintisuunnasta riippuen.

• Suorista renkaat ja peruuta suoraan. Usein toimiva kohta lopettaa suoraan peruuttaminen on silloin, kun eteen pysäköidyn auton ajoradan puoleinen valo häviää oman autosi vasemman sivupeilin taakse piiloon.

• Käännä ohjaus ääriasentoon oikealle ja peruuta, kunnes auto on kääntynyt tien reunaan tai takana oleva auto edellyttää pysäyttämään.

• Lopuksi voit tarpeen mukaan vielä siirtää autoa hieman eteenpäin, jotta se saadaan keskelle ruutua. Samalla voi suoristaa autoa, mikäli se ei ehtinyt kääntyä kadun reunakiven suuntaiseksi peruutettaessa.

Autot ja kuljettajien istuma-asennot ovat erilaisia ja pysäköintitaskut eri kokoisia. Kaikilla autoilla joka paikassa toimivien ohjeiden ja kiintopisteiden antaminen on mahdotonta, mutta olennaista on periaatteen ymmärtäminen.

– Taskupysäköinnissä ajoradan vasempaan reunaan on siis oikeastaan neljä vaihetta. Tiukka käännös vasemmalle, suoraan peruuttaminen, tiukka käännös oikealle ja auton siirtäminen keskelle ruutua, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Vasempaan reunaan pysäköintiin liittyvät omat haasteensa. Esimerkiksi pysäköinti- tai pysäyttämiskieltomerkit ja pysäköintiajan rajoitukset mahdollisilla liikennemerkin alla olevilla lisäkilvillä eivät ole havaittavissa tulosuunnasta, vaan ne on syytä käydä tarkistamassa, kun auto on pysäköity. Myös havainnointi liikkeelle lähdettäessä on huomattavasti haasteellisempaa kuljettajan istuessa aivan vasemmassa reunassa varsinkin, jos edessä on näkyvyyttä peittävä ajoneuvo.