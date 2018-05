Näin Tanska valvoo burka-kieltoa: Naisen palattava kotiin tai tultava asemalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Burkan tai niqabin käytöstä yleisellä paikalla saa jatkossa sakkorangaistuksen.

Tanskan parlamentti hyväksyi torstaina musliminaisten käyttämien kasvot peittävien burka- ja niqab-päähineiden kiellon.

The Localin mukaan ensikertalainen joutuu maksamaan huivikiellon rikkomisesta 1000 Tanskan kruunun eli noin 134 euron sakon. Sakko nousee rikkomusten määrän kasvaessa. Neljästä tai useammasta rikkomuksesta saa jo 10 000 kruunun eli noin 1 340 euron sakon. Tanskan kansanpuolue halusi lakiin alun perin myös mahdollisuuden vankeusrangaistukseen. Esitys ei kuitenkaan menestynyt.

Huivikiellon valvonta on herättänyt kysymyksiä.

Tanskan oikeusministeri Søren Pape Poulsenin mukaan poliisi ei tule poistamaan huiveja voimakeinon.

– Jos he asuvat lähistöllä, heitä voidaan pyytää palaamaan kotiin, Poulsen selvitti.

Ministerin mukaan toinen vaihtoehto on, että huivikieltoa rikkonut nainen lähtee poliisin kanssa asemalle, mistä perheenjäsen voi sitten käydä hänet hakemassa.

Viranomaisilla ei ole varmaa tietoa siitä, kuinka monta burkan tai niqabin käyttäjää maassa tällä hetkellä on. Viimeisen arvio on vuodelta 2010. Tuolloin Tanskan hallituksen raportissa arvioitiin, että kasvot peittävää huivia käyttää noin 150-200 naista. Useimpien heistä arvioitiin käyttävän silmät paljastavaa Niqabia. Burkassa silmien päällä on ristikko.