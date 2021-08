Näin Talebanin valtaantulo loi uhan uusista sodista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähi-idän geopolitiikka muuttuu, kun Yhdysvallat vetäytyy alueelta.

Libanonin sisällissodan (1975-1990) aikana satoja tuhansia ihmisiä̈ muutti paremman elämän perässä̈ Libanonista Afrikkaan ja etenkin Sudaniin. Iranin islamilainen tasavalta lähetti Sudaniin suurlähettilääksi Ali Akbar Mohtashemin, joka toimi aikaisemmin Syyriassa suurlähettiläänä.

Iran loi tiiviit suhteet Hassan al-Tubarin kanssa, joka johti Sudanissa National Islamic Front -puoluetta (NIF). Puolueen päämääränä oli perustaa teokratia Sudaniin.

NIF:n vaikutusvalta kasvoi Sudanissa merkittävästi 1980-luvulta alkaen. Iran perusti Sudaniin päämajan, jossa muun muassa Osama bin Laden oleskeli.

Huhtikuussa 1991 al-Turabin johdolla Sudanissa järjestettiin islamistinen konferenssi, jonne saapui 55 maasta edustajia. Iranin presidentti Hashemi Rafsanjani edusti Irania yhdessä̈ islamilaisen vallankumouskaartin komentajan Mohsen Rezain kanssa.

Iran loi kokouksessa suhteet sunnimiliiseihin ja lupasi taloudellista tukea NIF:lle perustaa miliisijoukot. Iran koulutti myöhemmin NIF:n miliisisiipeä̈ ja yhdessä̈ Hizbollahin kanssa tuki NIF:n miliisejä̈ tukahduttamaan Sudanin eteläosissa kristittyjen kumousta. NIF:llä oli ja on tiiviit suhteet al-Qaidaan.

Tapahtumista kerrotaan Steven O’Hernin kirjassa Iran’s Revolutionary Guard: The Threat That Grows While America Sleeps.

Aseellista koulutusta

Yhdysvaltain kenraali ja NATO-joukkojen komentaja 2009–2010 Stanley McChrystal toi ilmi, että Iran tuki Yhdysvaltain Afganistanin invaasion jälkeen sekä Hamid Karzain hallitusta että Talebania. Näin Iran sai pidettyä Afganistanin heikkona ja sai sotilaita afgaanipakolaisista Syyrian sisällissotaan, jossa Iran tuki Bashar al-Assadin hallintoa.

Yksi Talebanin taistelijoista kertoi Britannian medialle, että he saivat aseellista koulutusta Iranissa, Zahedanin lähistöllä olevassa kylässä. Hän lisäsi, että afganistanilaisilla ja iranilaisilla on erilainen historia ja eri uskonto, mutta heillä on sama päämäärä, tappaa amerikkalaisia.

Taleban täytti viimeistään vuonna 1996 Afganistanissa syntyneen valtatyhjiön. Kun Taleban nousi valtaan Afganistanissa, he surmasivat Kabulissa kaikki iranilaiset diplomaatit. Iran ei koskaan kostanut iskua Talebanille.

Sudanissa järjestetty konferenssi osoittaa, että shiiat ja sunnit ovat olleet liittolaisia Yhdysvaltoja ja länttä vastaan.

Iranin presidentti Ebrahim Raisi iloitsee nyt Yhdysvaltain vetäytymisestä Afganistanista. Raisi kuvaili Yhdysvaltain vetäytymistä suureksi tappioksi. Iran koulutti omalla maaperällään Taleban-taistelijoita ja antoi turvapaikan al-Qaidan johdolle ja heidän perheenjäsenilleen.

Yhdysvallat on ilmoittanut vetäytyvänsä Irakista tämän vuoden loppuun mennessä. Alueelliset suurvallat taistelevat Lähi-idän herruudesta, kun Yhdysvallat vetäytyy alueelta.

Sunnien ja shiiojen uusi sota

Näköpiirissä on, että sunnit ja shiiat aloittavat geopoliittisen taistelun Lähi-idän herruudesta.

Kun Taleban oli viimeksi vallassa 1990-luvulla Afganistanissa, ainoastaan Pakistan, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat tunnustivat Taleban-hallinnon. Nyt tilanne on toinen, sillä sunnimaiden lisäksi Kiina aikoo tunnustaa Taleban-hallinnon.

Shiialainen Iran, joka pyrkii olemaan islamilaisen maailman johtaja, menettää vaikutusvaltaansa Afganistanissa Talebanin valtaantulolla. Iranin Qods-joukkojen komentaja Esmail Ghaanin vaikutusvalta on nimenomaan sijoittunut Iranista länteen, Afganistaniin ja Pakistaniin.

Talebanin hallinto tuo tähän muutoksen, sillä sunni-islamia edustava Taleban tuskin enää ottaa komentoja vastaan shiialaisesta Iranista.

Iranin arkkivihollinen Saudi-Arabia rahoittaa al-Qaidaa, jolla on pitkältä ajalta ollut toimivat suhteet Talebaniin. Näin ollen Saudi-Arabia voi tehdä sotilaallisia iskuja Iraniin Afganistanista.

Ja kun Yhdysvallat vetäytyy Irakista vuoden lopussa, Iran voi jäädä sekä lännestä että idästä sunnimaiden puristukseen.

BIJAN REZAI JAHRAMI