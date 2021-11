Näin Talebanin salaiset agentit valtasivat Kabulin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Haqqani-verkoston asema Taleban-liikkeen sisällä on vahvistunut USA:n vetäytymisen jälkeen.

Sileäposkiset farkkuihin ja aurinkolaseihin sonnustautuneet Talebanin peitetehtäviin lähetetyt agentit soluttautuivat vuosien ajan Afganistanin hallinnon ministeriöihin, yliopistoihin, yrityksiin ja avustusjärjestöihin, kertoo The Wall Street Journal -lehti.

Kun Yhdysvallat oli viimeistelemässä vetäytymistään viime elokuussa, nämä agentit astuivat ulos varjoista pääkaupunki Kabulissa ja muissa suurissa kaupungeissa ja yllättivät naapurinsa sekä kollegansa täydellisesti. Agentit tarttuivat aseisiin ja toimivat sisältä käsin auttaen Talebania ottamaan nopeasti maan takaisin haltuunsa.

Viime kesänä Afganistanin kaupungit kaatuivat yksi toisensa jälkeen Talebanin edetessä nopeasti, eikä Yhdysvaltain tukemista hallituksen joukoista ollut heille vastusta. Kabul romahti lopulta tunneissa.

– Meillä oli agentteja jokaisessa organisaatiossa ja ministeriössä, kertoo Kabulin itsemurhapommituksista vastuussa ollut korkea-arvoinen Taleban-johtaja Mawlawi Mohammad Salim Saad.

– Yksikkömme, jotka olivat jo Kabulissa, ottivat strategiset kohteet haltuunsa.

Saadin taistelijat kuuluvat Haqqani-verkoston niin sanottuihin Badri-joukkoihin. Haqqani-verkostoa on kuvailtu Talebanin kovan linjan siiveksi ja liittolaisryhmittymäksi. Se on Yhdysvaltain terroristijärjestöjen listalla, koska sillä on yhteyksiä al-Qaidaan.

Nämä taistelijat ottivat Kabulin haltuunsa 15. elokuuta, kun Talebanin pääjoukot olivat edelleen pääkaupungin ulkopuolella.

Badri-joukkojen keskitason komentajana toiminut Mohammad Rahim Omari työskenteli peitetehtävissä perheyrityksessään Kabulissa ennen kuin hänet aktivoitiin sinä päivänä. Hänet ja 12 muuta taistelijaa lähetettiin kaupungin itäosassa sijaitsevaan Afganistanin tiedustelupalvelun rakennukseen, jossa he riisuivat upseerit aseista ja estivät heitä tuhoamasta tietokoneita ja tiedostoja.

Toiset solut valtasivat muita hallinto- ja sotilasrakennuksia. Muun muassa Kabulin lentokentän ulkoreuna otettiin haltuun, kunnes paremmin aseistautuneet Talebanin joukot saapuivat paikalle.

Omarin mukaan Badri-joukkojen eri solut oli jaettu erilaisia tehtäviä varten. Solut muodostettiin aseellisten taistelijoiden, varainkerääjien ja propagandistien ympärille.

– Nyt nämä kolme mujahedinryhmää ovat jälleen yhdistyneet.

Heidän menestyksensä on auttanut vahvistamaan Haqqani-verkoston vaikutusvaltaa Taleban-liikeen sisällä.

Badri-joukot muodostuvat useasta eri ryhmästä. Niistä parhaiten tunnettu on erikoisoperaatioyksikkö Badri 313.