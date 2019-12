Näin taksien hintojen ilmoittaminen muuttuu

Uudella määräyksellä pyritään yhtenäistämään taksien hinnoittelun ilmoittamista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vaatii uudella määräyksellä takseja asettamaan autoihin yhdenmukaiset hinnastot, Aamulehti kertoo.

Uusi määräys tulee voimaan 1. helmikuuta 2020. Määräys koskee yksittäisiä palvelutilanteita, eli taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

Uudistuksen myötä hinta tai hinnan määräytymisen perusteet on ilmoitettava matkustajalle ennen matkan alkua kirjallisesti siten, että ne voi lukea taksin ulkopuolelta. Myös hinta tai sen muodostumisen perusteet on ilmoitettava pyynnöstä suullisesti.

Traficom on julkaissut sivuillaan uuden mallikuvan (alla) siitä, miten hinnat jatkossa ilmoitetaan. Malleissa on mukana erilaiset kuvakkeet, joita hinnoittelussa pitää käyttää. Sallittuja värejä ovat vain keltaisen ja mustan yhdistelmät, joista keltainen on pohjaväri ja musta tekstin väri. Myös eri ikonien koko ja jopa rivivälit on määritelty tarkkaan.

Hinnaston pitää jatkossa olla kooltaan vähintään 20 x 15 senttimetriä ja sen tulee näkyä ulkopuolelle auton oikealla puolella olevalle asiakkaalle.

Uudistuksen avulla pyritään estämään hyvin pienellä hinnaston alalaitaan laitettuja epäselviä lisämainintoja maksuista. Traficomin mukaan määräyksen tavoitteena on yhtenäistää nykyistä kirjavaa hinnoitteluilmoituskäytäntöä ja tukea hinnoittelun ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja havainnoitavuutta.