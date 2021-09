Näin Suomi pelaa: 50 prosenttia euroista tulee 7 prosentilta pelaajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veikkauksen pelejä pelasi tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin 1,7 miljoonaa henkilöä.

Tunnistautuvan pelaamisen osuus kaikesta Veikkauksen pelaamisesta on noussut merkittävästi tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä lukema on noin 80 prosenttia. Eniten asiaan on vaikuttanut peliautomaattien tulo pakollisen tunnistautumisen piiriin.

Vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki Veikkauksen pelaaminen tapahtuu tunnistautuneena. Se mahdollistaa entistä turvallisemman ja vastuullisemman rahapelaamisen kehikon rakentumisen yhtiön asiakkaille.

– Olemme tehneet ja teemme jatkossakin toimenpiteitä, jotka ehkäisevät ennalta rahapeliongelmia. Tavoitteenamme on myös saada ratkaisuillamme ongelmallisen pelaamisen osuus laskemaan merkittävästi, sanoo data- ja analytiikkajohtaja Lauri Halkola Veikkauksesta.

Hän toteaa, että julkisuudessa on ollut paljon esillä rahapelaamisen keskittyneisyyttä kuvaava tunnusluku, jonka mukaan rahapeleihin käytetyistä rahoista puolet tulee 2,5 prosentilta pelaajista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena ja siinä on mukana myös muille yhtiöille kuin Veikkaukselle kärsityt tappiot.

Veikkauksen osalta tilanne on toisenlainen. Tunnistautumisen kautta saadusta laajasta datasta selviää, että Veikkauksella seitsemän prosenttia tappiolla olevista pelaajista tuo 50 prosenttia euroista.

Halkolan mukaan tämä tieto antaa positiivista viestiä siitä, että vastuullisuustoimenpiteiden suuntaus on oikea.

– Lukema perustuu dataan tunnistautuneesta pelaamisesta ja kattaa valtaosan Veikkaukselle pelatuista euroista – myös peliautomaatit. Luvun ulkopuolella on kivijalassa tapahtuva tunnistautumaton pelaaminen, kuten Lotto, Keno ja Eurojackpot sekä raaputusarvat, Halkola sanoo.