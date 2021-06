Näin Suomi kylpee helteessä ja ukkosissa juhannuksena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskikesän aikaa vietetään laajalti lämpimässä säässä.

Juhannusviikko on ollut kuuma, ja eri puolilla maata on koettu voimakkaita rajuilmoja. Kovin kuumuus väistyy juhannukseksi, mutta sää on edelleen laajalti lämmintä, ennustaa Foreca.

– Hellettä on juhannuksen tienoilla pitkin maan etelä- ja keskiosaa, yleisemmin idässä – ja juhannuspäivänä myös paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sää on kuitenkin epävakaista sade- ja ukkoskuuroineen. Juhannuksen jälkeinen viikko on mielenkiintoinen, kun korkeapaine voi vallata jälleen hetkeksi Suomen sään. Helle siis jatkuu ja kovat helteet voivat tulla takaisin, jälleen laajemmalla alueella, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Torstain aikana pilvisyys vähenee päivän mittaan. Juhannuksen menoliikenteessä ajetaan enimmäkseen poutaisessa säässä, mutta paikallisia sadekuuroja tulee etelässä sekä maan keskiosassakin.

Myös Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella satelee paikoin. Varsinkin etelässä mukana on myös ukkosia.

Perjantain vastainen yö on lämmin. Itä-Suomen suurten järvien luona lämpötila voi jäädä paikallisesti lähelle 20 asteen lukemia.

Juhannusaattona perjantaina heikko matalapaine lähestyy Suomea etelästä. Maan etelä- ja keskiosaan leviää vähitellen sateita.

– Suuri osa sateista tulee kuitenkin kuurosateina yhtenäisemmän sadealueen sijaan ja mukana on myös ukkosta. Pilvisyys vaihtelee ja lisääntyy sateiden lähestyessä. Paikallisesti rankat kuurot ovat mahdollisia, kuten yleensäkin epävakaisessa säässä lämpimänä ja kosteana päivänä. Vettä siis voi kertyä hetkessä tielle, näkyvyys heikentyä ja puuskat voivat olla kovia. Alkuviikon rajuilmojen kaltaiset tilanteet eivät ole kuitenkaan todennäköisiä, Latvala sanoo.

Lämpötilat kipuavat juhannusaattona osassa maata hellelukemiin.

– Etelässä on juhannusaattona enimmäkseen 24–27 astetta, lämpimintä on kaakossa. Lännessä on 22–26 ja idässä 24–27 astetta. Lisääntyvä pilvisyys ja sateet laskevat lämpötilaa. Lappiin leviää juhannusaattona luoteesta kylmempää ilmaa, pilviä ja sateita, mikä jakaa seudun sään kahtia: Lapin eteläosassa aurinkoisilla alueilla on yli 20 astetta, mutta pohjoisempana sateessa ja sen jäljessä paikoin jopa alle 15 astetta.

Juhannuspäivän vastaisena yönä on laajalti 15–20 astetta, Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle 12–16 astetta ja Lapissa enimmäkseen 5–10 astetta.

Juhannuspäivänä lämpöä ja epävakaista

Juhannuspäivänä lauantaina sään ennustetaan olevan epävakaata.

– Kuurosateita tulee maan etelä- ja keskiosassa ja jälleen on paikoin ukkostakin seassa. Lapista enimmät sateet väistyvät itään ja laajemmin pohjoisessa tulee paikallisia sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee, mutta myös vähitellen vähenee suuressa osassa maata. Lapin pohjoisosassa pilvisyys pysyy kuitenkin runsaana, Latvala ennustaa.

Lämpötila on juhannuspäivänä maan etelä- ja keskiosan pilvisimmillä ja sateisilla alueilla 22–25 astetta, aurinkoisemmilla alueilla 24–27 astetta, länsirannikolla pohjoistuulessa on alempiakin lämpötiloja.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on 20–25 astetta, Lapin eteläosassa aurinkoisilla alueilla ollaan 20 asteen vaiheilla ja pohjoisessa pilvisillä alueilla 15 asteen tienoilla.

Sunnuntaina päivällä on edelleen paikoin hellettä: lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 23–28 astetta, lämpimintä on idän aurinkoisilla alueilla.

Pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat aurinkoisten alueiden 20–25 asteesta pilvisten alueiden ja Pohjois-Lapin paikoin 15 asteen tienoille.

– Kuurosateita ukkosineen tulee sunnuntaina etelästä maan pohjoisosaan asti, mutta tämänhetkisen ennusteen mukaan ne väistyvät sunnuntain kuluessa hiljalleen itään, jolloin sää muuttuu lännestä alkaen selkeämpään suuntaan. Lapin sää kuitenkin poikkeaa tästä niin, että sen länsi- ja pohjoisosan ylle leviää jälleen kapea sadealue ja runsaampaa pilvisyyttä.

Juhannuksen paluuliikenteessä sunnuntaina kannattaa siis varautua ajoittain sadekuuroissa heikentyneeseen näkyvyyteen, tielle kertyneeseen veteen ja tuulenpuuskiin.

Osissa maata on edelleen kuivaa ja metsäpalovaroitus voimassa, ja tänäänkään ei saada tähän helpotusta. Esim. Etelä-Karjalassa on klo 15:30 tutkakuvassa sadetta, mutta sadekertymät ovat jääneet vähäisiksi. Tarkistakaa vielä aamulla klo 6 päivitettävä varoituskartta! pic.twitter.com/zVAHfn56RM — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) June 24, 2021