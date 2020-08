Näin Suomen tartunnat kehittyivät – vielä heinäkuussa näytti hyvältä

Maanantaina THL ilmoitti 18 uudesta koronatartunnasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoittaa päivittäin puolenpäivän aikaan Suomessa raportoitujen uusien koronatartuntojen määrän. Osittain pidemmältäkin ajalta kertyneet luvut eivät kerro tarkempia tietoja, mutta ne antavat vertailukelpoisen sarjan ja kuvaavat omalla tavallaan Suomen tartuntatilannetta.

Verkkouutiset on koonnut seuraavaan tiedotusvälineissä julkaistut THL:n päivittäisten ilmoitusten määrät heinäkuun alusta lähtien. Heinäkuun puolenvälin oudot miinusluvut nähtiin, kun laitos korjasi niillä aiempia lukujaan.

Viime viikkoina määrät ovat selvästi lisääntyneet, mutta heinäkuun alkupuolella päivittäiset tartuntaluvut olivat yksinumeroisia. Arvostelijoiden mukaan tuolloin virus olisi voinut olla ”nuijittavissa” Uuden-Seelannin ja Taiwanin tapaan alas, mutta Suomessa ei ryhdytty riittäviin toimiin esimerkiksi viruksen pysäyttämiseksi rajoille.

KE 1.7. 22

TO 2.7. 5

PE 3.7. 1

LA 4.7. 6

SU 5.7. 5

MA 6.7. 4

TI 7.7. 5

KE 8.7. 3

TO 9.7. 8

PE 10.7. 6

LA 11.7. 12

SU 12.7. 3

MA 13.7. 1

TI 14.7. 6

KE 15.7. -5

TO 16.7. -2

PE 17.7. 8

LA 18.7. 17

SU 19.7. 17

MA 20.7. 5

TI 21.7. 11

KE 22.7. 11

TO 23.7. 10

PE 24.7. 8

LA 25.7. 8

SU 26.7. 5

MA 27.7. 5

TI 28.7. 6

KE 29.7. 10

TO 30.7. 9

PE 31.7. 9

LA 1.8. 11

SU 2.8. 10

MA 3.8. 13

TI 4.8. 17

KE 5.8. 29

TO 6.8. 20

PE 7.8. 22

LA 8.8. 14

SU 9.8. 16

MA 10.8. 17

TI 11.8. 22

KE 12.8. 19

TO 13.8. 41

PE 14.8. 17

LA 15.8. 20

SU 16.8. 11

MA 17.8. 21

TI 18.8. 24

KE 19.8. 29

TO 20.8. 37

PE 21.8. 29

LA 22.8. 35

SU 23.8 14

MA 24.8. 18

"Toivottiin että tukahtuu", mutta määrätietoinen nollille veto jäi tekemättä. Nollapäiviä oli jo, joten tukahdttaminen oli hyvinkin iskuetäisyydellä. Oli vastuutonta antaa mahdollisuuden valua hiekkaan. — Antti Wiio (@awiio) August 22, 2020

Suomen suurin uhka koronan vastaisessa taistelussa liittyy yhä edelleen rajoihin. Maan sisällä tapaukset voidaan onnistuneesti tukahduttaa 5-10 viikossa, jos siihen löytyy poliittinen tahto ja visio. Kirjoitimme @pauli_alin kanssa viime sunnuntaina Helsingin Sanomien.. (pitkä) — Thomas 'Brrr' Brand (@thlbr) August 21, 2020