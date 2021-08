Näin Suomen sotilaiden lähtöä perustellaan: On päästävä Kabulin kentän sisälle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvoston selonteon mukaan lähtevät joukot toimivat kansallisessa johdossa ja operaatio kestäisi enintään kuukauden.

Nopeasti koolle kutsuttu eduskunnan täysistunto käsittelee perjantaina valtioneuvoston selontekoa otsikoltaan ”puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle”. Suomesta lähetetään aseistettu joukko turvaamaan evakuointeja Afganistanista.

Selonteon mukaan tilanne Kabulissa ja koko Afganistanissa on kireä ja epävarma.

– Kabulissa Talibanin taistelijoita näkyy katukuvassa ja he kontrolloivat kaupungin tarkastuspisteitä, mukaan lukien kaikkia reittejä lentokentälle. Koko maan valtaaminen näin nopealla tahdilla on aiheuttanut laajaa hätääntyneisyyttä, Kabulissa tuhansia ihmisiä on pyrkinyt pois maasta lentokentän kautta. Kaupalliset lennot ovat kuitenkin olleet pääosin poikki sunnuntai-illasta alkaen, kun väkimäärä lentokentällä paisui hallitsemattomaksi, selonteko kuvailee.

Afganistanin nopeasti heikentynyt turvallisuustilanne edellyttää selonteon mukaan konsuliapua pyytäneiden Suomen kansalaisten ja muiden evakuointia. Konsuliapua tarvitsevien henkilöiden ”määrä kasvaa koko ajan” ja keskiviikkona heitä arvioitiin olevan noin 60.

– Useat länsimaat ovat keskittäneet (Kabulin lentokentän) alueelle kansallisiin tarpeisiinsa mitoitettuja sotilaallisia suorituskykyjä. Evakuoinnin yleisenä haasteena on saada kerättyä evakuoitavat henkilöt oikea-aikaisesti lentokentälle saatettavaksi ja ohjattavaksi lennoille.

– Suurimpana ongelmana tällä hetkellä on kuitenkin pääsy itse kentän sisälle. Mikäli autettavat pääsevät kentälle, vaikeutena on varmistaa se, että tämä tapahtuu kontrolloidusti ja turvallisesti, mikä edellyttää suurella todennäköisyydellä sotilaallisia suorituskykyjä.

Tällä hetkellä Taleban ei selonteon mukaan estä ihmisten pääsyä kentälle, mutta ”on kuitenkin suuri riski siitä, ettei tämä tilanne tule jatkumaan. Ei ole myöskään saatu varmuutta siitä, kuinka kauan Yhdysvaltain Kabulin kentän turvaamisoperaatio jatkuu. Kyse saattaa ollaalle viikosta”.

– Näiden seikkojen vuoksi Suomen evakuointioperaatio tulisi pyrkiä suorittamaan loppuun mahdollisimman pikaisesti, selonteossa todetaan.

– Tehtävään voitaisiin käyttää joukkoja, joilla on koulutuksen ja kriisinhallintakokemuksen kautta paras kansallinen suorituskyky käsillä olevan tilanteen kaltaisessa toimintaympäristössä. Operaatioon käytettäväksi suunnitellut sotilaat olisivat kaikki puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa.

Osa henkilöstöstä on palvellut Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa. Tehtävään asetettava joukko varustettaisiin henkilökohtaisella aseistuksella.

– Joukko toimisi Kabulin lentokentän alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Operaation arvioitu kesto on enintään noin yksi kuukausi. Joukko olisi koko operaation ajan Suomen kansallisessa johdossa.

Käytännössä johtaminen toteutettaisiin yhteistoiminnassa muiden toimivaltaisten ministeriöiden, erityisesti ulkoministeriön kanssa.

– Afganistanissa ei ole tällä hetkellä toimivaa hallintoa, jolta joukkojen käytölle maassa voitaisiin saadalupa. Aseiden ja ampumatarvikkeiden viemiseen operaation mahdolliselle tukeutumisalueelle tulee saada asianmukaiset luvat kyseisen maan hallinnolta, selonteko toteaa.