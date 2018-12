Paras lumitakuu – näin Hollywood-julkaisu näkee Suomen

Suomi tarjoaa amerikkalaislehden mukaan hyvät puitteet filmituotannoille.

Hollywoodin filmimaailman ykköslehti Variety kertoo julkaisemassaan laajassa jutussa Suomesta viihdeteollisuuden näkökulmasta otsikolla Suomi tarjoaa taianomaisia paikkoja ja huippupalvelua.

Suomen – erityisesti Lapin – valttikorttina jutussa mainitaan ensinnäkin puhdas luonto.

− Suomi on yksi maista, joilla on maailman paras lumitakuu: Lapin elokuvakomission mukaan lumipeite on maassa 200 päivää vuodessa. Lapissa on viisi lentokenttää, joista pääsee suoraan Lontooseen, Pariisiin, Berliiniin, Frankfurtiin ja Zurichiin. Finnair avaa maaliskuussa suoran lennon Helsingistä Los Angelesiin, Variety kertoo.

Jutun mukaan tuotantokustannukset ovat yleensä Suomessa matalampia kuin Norjassa ja Ruotsissa. Suomalaisten tuotantopalveluyritysten kerrotaan olevan taitavia ja avuliaita.

− Ympäri maata on kansainvälisen tason studiofasiliteetteja: Mediapolis Tampereella, Logomo Turussa ja Valofirma Helsingissä. Angel Films avaa studiotilat ensi vuoden alussa.

Jutussa luetellaan tuotantoja, joita on viime vuosina kuvattu Suomessa, kuten Susanna Whiten ohjaama Hurmaava petturi (Our Kind of Traitor) vuodelta 2015 ja Joe Whiten ohjaama Hanna vuodelta 2011. Suomalaisina tuotantoina mainitaan dekkarisarjat Karppi (Deadwind) ja Sorjonen (Bordertown) sekä tieteiskomedia Iron Sky.

Suomen kaupunkeja kuvataan jutussa kompakteiksi, helppokulkuisiksi ja elokuvaystävällisiksi.

− Paikallisilla viranomaisilla on tekemisen asenne, ja tarvittavia lupia saa hankittua helposti.