Näin suomalaiset aiotaan rokottaa

Hallituksen mukaan on varauduttava siihen, ettei koronarokotetta saada samanaikaisesti kaikille.

Hallitus hyväksyi neuvottelussaan myöhään keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman Suomen COVID-19 -rokotestrategian. Hallitus tekee strategiasta valtioneuvoston periaatepäätöksen myöhemmin tällä viikolla.

Strategiassa määritellään pääperiaatteet, joiden mukaan rokotusjärjestyksestä päätetään. Hallituksen mukaan on varauduttava siihen, ettei koronarokotetta saada samanaikaisesti kaikille.

– Lopulliset rokotuspäätökset voidaan tehdä vasta sitten, kun rokotteella on myyntilupa ja se on saatavilla, todetaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Suomen tavoite on, että koko väestö suojataan, kun myyntiluvallinen rokote on saatavilla. Rokotteita tarjotaan maksutta kaikille, jotka niitä haluavat. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että ensimmäiset rokotteet saadaan maahan ensi vuoden alussa. Rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian rokotteen tämän jälkeen.

Koronarokotusta tarjotaan lääketieteellisen riskiarvion perusteella. Alkuvaiheessa rokotetta tarjotaan koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Koronarokotteiden myyntilupien rajaukset voivat vaikuttaa rokotusjärjestykseen. Lasten rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta kohderyhmän tutkimusten valmistuttua.

Suomi on mukana EU:n yhteishankinnassa, mikä takaa mahdollisuuden saada useiden eri valmistajien koronarokotteita. Tällä hetkellä EU:n komissio on neuvotellut sopimuksen kuudesta eri koronarokotteesta. Suomi on mukana niistä viidessä, ja kuudetta sopimusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Käytännössä rokotuksia pitäisi järjestää riittävän suurissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä tai niiden ohjaamana suurissa työterveyshuollon yksiköissä.