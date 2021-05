Näin suojelukoirien koulutuksesta kitketään väkivaltaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kennelliitto aikoo asettaa kohuvideolla esiintyville henkilöille seuraamuksia.

Väkivaltainen toimintakulttuuri tullaan kitkemään suojelukoirakoulutuksesta, Suomen Kennelliitto lupaa tiedotteessaan. Liitto viittaa Ylen helmikuussa julkaisemaan videoon, jossa näkyy suojelukoirien väkivaltaista kohtelua koulutustilanteissa. Helsingin Sanomat uutisoi aikaisemmin tällä viikolla, että videoilla esiintyvät henkilöt eivät toistaiseksi ole saaneet rangaistuksia Saksanpaimenkoiraliitolta, Suomen Palveluskoiraliitolta tai Suomen Kennelliitolta.

Kennelliiton mukaan suojelukoirakoulutuksessa esille nousseisiin ongelmiin on puututtu, ja toimia tullaan vielä jatkamaan. Saksanpaimenkoiraliitto keskeytti helmikuussa toistaiseksi oman suojelukoirakoulutuksensa, ja asetti kaksi jäsenyhdistystään toimintakieltoon. Lisäksi Suomen Palveluskoiraliitto eväsi toistaiseksi näiltä kahdelta Saksanpaimenkoiraliiton jäsenyhdistykseltä suojelukoirakokeiden ja -kilpailujen järjestämisoikeuden.

Suomen Palveluskoiraliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto ovat Suomen Kennelliiton jäsenyhdistyksiä.

Kennelliiton hallitus päätti myös keskeyttää toistaiseksi kaiken Kennelliiton suojelukoirakoulutukseen ja kokeisiin liittyvän toiminnan.

Videoilla esiintyvien henkilöiden toiminnan käsittely on käynnissä liitoissa. Kyseisille henkilöille tullaan asettamaan seuraamuksia, kun viranomaistahoilta on saatu vahvistettu tieto kunkin henkilöllisyydestä. Selvitystyö liitolle toimitetuista, videoita koskevista ilmoituksista on käynnissä. Kennelliiton eettinen lautakunta päättää seuraamuksista ohjesääntönsä mukaisesti.

Suomen Palveluskoiraliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto ovat rakentaneet ilmoitusjärjestelmän, jolla koe- ja kilpailutoiminnassa sekä liittojen alaisissa koulutuksissa havaituista väärinkäytöksistä voi ilmoittaa liitoille heti. Väärinkäytöksistä voi myös ilmoittaa Kennelliittoon.

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen Kennelliiton, Palveluskoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton järjestämiin eettisiin koulutuksiin ja allekirjoittaneet liittojen eettisen sitoumuksen, voivat jatkaa suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvää toimintaa.

Huhtikuussa järjestettyihin koulutuksiin osallistui 153 henkilöä. Koulutuksissa käytiin läpi eläinsuojelulakia, koulutuksen etiikkaa sekä liittojen eettiset ohjeet ja sitoumukset.

Suomen Palveluskoiraliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto tulevat jatkamaan eettisten koulutusten järjestämistä. Saksanpaimenkoiraliitto tulee tarjoamaan oman kohderyhmänsä lisäksi eettisen koulutuksen koko jäsenistölleen.