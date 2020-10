Näin STM selittää: Kerroimme maskeista jo huhtikuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriön on uutisoitu torpanneen THL:n maskitiedottamisen keväällä.

– Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, STM on jo huhtikuun alussa viestinyt kasvomaskien turvallisesta käytöstä Työterveyslaitoksen kautta. STM:lle on ollut tärkeää jakaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa myös kasvomaskien käyttöön liittyen, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa Twitterissä.

Ministeriö on joutunut myrskyn silmään sen jälkeen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoivat THL:n olleen keväällä alistettuna sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen ja toimineen näin ministeriön alaisuudessa.

Tervahauta kertoi Ilta-Sanomille muun muassa, että THL oli halunnut keväällä tiedottaa maskien käytöstä, mutta ministeriö esti aikeet. Tervahaudan mukaan maskeista oli tarkoitus tiedottaa kansalle samankaltaisella kampanjoinnilla kuin kevään mittaan tutuksi tulleista yskimishygieniasta ja käsienpesusta.

– Meillä oli matkan varrella erilaisia luonnosteltuja viestintämateriaaleja. Niitä myös esiteltiin STM:n viestinnälle. He kuitenkin näkivät, että maskiasia on sellainen, että siitä ei ole aihetta viestiä sen tarkemmin, Tervahauta selvitti IS:lle

Hänen mukaansa asiasta keskusteltiin STM:n kanssa useita kertoja huhti- ja toukokuussa ja vielä kesäkuussakin.

Ministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richt kommentoi sittemmin Tervahaudan kertomaa IS:lle muun muassa toteamalla, ettei tiedä mistä THL:n johtaja puhuu.

Työterveyslaitos tiedotti

STM kertoo Twitterissä, että sen ”hallinnonalalla” ohjeistettiin maskien käytöstä ensimmäisen kerran jo huhtikuun 3. päivänä.

– Työterveyslaitos tässä asiassa toimivaltaisena viranomaisena antoi ohjeet oikeanlaisten kasvomaskien käyttöön. Selkeän ohjeistuksen myös THL linkitti sivuilleen ja sama tehtiin ministeriössä, ministeristä todetaan.

STM toteaa THL:n ja ministeriön viestintäyksiköiden tehneen tiivisti töitä yhdessä.

– Yhteistyö on ollut mutkatonta, ja toiminut hyvin. Tavoitteena on ollut saada selkeät ja yhdenmukaiset viestit kansalaisille, STM toteaa.

STM:n Twitterissä esiin nostama huhtikuun 3. päivän viestintä maskeista löytyy tämän linkin takaa. Kyseessä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Työterveyslaitoksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteistiedote. Siinä kerrotaan muun muassa, että ”itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta”.

– Erilaiset hengitysteiden eteen tehdyt viritykset ja itse tehdyt kasvosuojaimet ovat lisääntyneet katukuvassa. Paras keino suojautua koronavirusta vastaan on kuitenkin pysyä kotona, pitää ainakin 1-2 metrin etäisyys muihin ihmisiin ja pestä kädet vedellä ja saippualla tai puhdistaa ne alkoholipitoisella käsihuuhteella, tiedotteessa sanotaan.

Siinä kerrotaan erilaisista maskityypeistä ja annetaan ohjeita ja varoituksia itselle tai myyntiin tehtävistä maskeista. Tiedotteessa käydään myös läpi ammattikäyttöön hyväksyttyjen korkean suojaustason maskien valmistamisen vaatimuksia.

Tiedotteessa viitataan lisäksi ”STM:n linjaukseen”. Sen linkki vei ainakin tiistaina aamupäivällä sivulle, joka ei toimi. Linkki vaikuttaisi osoitteen perusteella vievän asiakirjaan, jossa listataan STM:n vaatimukset ammattikäyttöön tarkoitetuille koronavirukselta suojaaville henkilönsuojaimille.

