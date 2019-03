Näin sotilasoperaatio Venezuelassa tapahtuisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan interventio vahingoittaisi USA:n asemaa Latinalaisessa Amerikassa.

Yhdysvalloilla on kaksi keinoa tehdä sotilaallinen operaatio Venezuelassa, arvioi Floridan kansainvälisen yliopiston politiikan ja kansainvälisten suhteiden professori Frank O. Mora.

– Ilmaiskut tai täysimittainen maahyökkäys, Mora toteaa uutissivusto Foreign Affairsin julkaisemassa kirjoituksessa.

Mora on yliopiston yhteydessä toimivan the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center -laitoksen johtaja.

Venezuelan kriisille ei näy toistaiseksi loppua, vaikka sosialistipresidentti Nicolas Maduron hallinnolle on asetettu Yhdysvaltain johdolla pakotteita ja hallinto on diplomaattisesti eristetty kansainvälisellä tasolla.

Valkoisen talo on todennut, että sotilaallinen väliintulo Venezuelan kriisissä on yksi mahdollinen vaihtoehto.

Professori Moran mukaan sekä ilmaiskut että maahyökkäys johtaisivat pitkää operaatioon.

– Oli kyseessä kumpi tahansa operaatio, taisteluiden jälkeen USA:n pitäisi ryhtyä maan yhteiskuntaa vakauttaviin toimiin, ja Venezuelaan pitäisi perustaa siviilihallitus.

– Tämä voisi kestää vuosia, koska Venezuela on suuri maa ja sillä on sotilaallista voimaa.

Mora korostaa Venzuelan maa-alueen olevan kaksi kertaa suurempi kuin Irakin. Venezuelan asevoimissa palvelee 160 000 sotilasta. Lisäksi maassa on useita puolisotilaallisia joukkoja, Maduroa tukevia aseellisia colectivos-vasemmistoryhmiä ja rikollisjengejä, joiden yhteenlaskettu määrä on yli 100 000 jäsentä.

– Vaikka sotilaallinen interventio alkaisi hyvin, amerikkalaisjoukot jumiutuisivat todennäköisesti useiksi vuosiksi rauhanturvatehtäviin ja instituutioiden jälleenrakentamiseen.

Mora muistuttaa, että kaikkiin sotilasoperaatioihin liittyy riski.

– Mutta tässä tapauksessa väliintulon yhteiskunnalliset, taloudelliset ja turvallisuuteen liittyvät kustannukset ovat suuremmat kuin saavutettavissa olevat hyödyt.

Moran mukaan sotilasoperaatio aiheuttaisi Yhdysvalloille taloudellisia ja miestappioita ja vahingoittaisi sen asemaa Latinalaisessa Amerikassa.