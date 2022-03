Näin sota nyt etenee: Suomalaisupseeri näkee mahdollisuuden torjuntavoittoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Apulaisprofessori Antti Parosen mukaan Venäjän joukkojen taakse jää tuntuvia Ukrainan ryhmittymiä.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori, majuri Antti Parosen mukaan venäläisjoukkojen lukuisista epäonnistumisista sekä logistiikkaongelmista huolimatta Kiovan saarrostusuhka vaikuttaa yhä konkreettisemmalta. Samaan aikaan venäläisjoukkojen etulinjan taakse on kuitenkin jäänyt tuntuvia ukrainalaisryhmityksiä, jotka saattavat hänen mukaansa tarjota mahdollisuuksia Ukrainan torjuntavoittoihin.

– Tämä tilanne tarjoaa venäläisille näennäisen vaikutelman siitä, että operaatio on pääsemässä tavoitteeseen, Paronen kirjoittaa Twitterissä

– Näin toki onkin, mikäli operaation onnistumista mitataan Kiovan saarrostuksella. Kaupungin luoteispuolelle edennyt pitkä ja laajasti uutisoitu lisäjoukko voi kärsiä logistisista ongelmista. Voi myös olla, että sitä käytetään huolimatta vaikeuksista painopisteen muodostukseen, hän jatkaa.

Paronen luonnehtii tätä ”yhdeksi venäläisen sotataidon kivijalkamaisuuksista”.

– Vaikka mikään ei vaikuta toimivan, jotenkin onnistumisia tulee. Tämä on monille meistä länsimaisista tehokkuusajattelun läpitunkemista vähintään kummalliselta, asiantuntija toteaa.

– Mikäli laskemme niitä asioita, jotka venäläisessä operaatiossa on mennyt pieleen, pitäisi yhtälön antaa tulokseksi epäonnistunut operaatio. Tästä huolimatta Kiovan saarrostus uhka on päivä päivältä korkeampi, Paronen jatkaa.

Pienemmälle ja alivoimaiselle Ukrainalle avautuu kuitenkin hänen mukaansa myös jatkuvasti mahdollisuuksia.

– Ukrainassa puolustajan riveihin tulee jatkuvasti uusia taistelijoita ja erityisesti läntistä aseapua. Mikäli tätä kyetään käyttämään menestyksekkäästi tappioiden tuottamiseen erityisesti ”linjojen takana”, on onnistumisen mahdollisuus torjuntavoittoon olemassa, Antti Paronen arvioi.

Hänen mukaansa puolustajan aseapu on tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeää.

– Sen jatkaminen ja kiihdyttäminen taas tarjoaa Venäjän sitomisen jatkuviin tappioihin ja kalliiseen, jopa pitkälliseen konfliktiin. Halutaanko tätä missään? Vaikea sanoa.

Vaikka inhimillinen kärsimys on Ukrainassa karmealla tasolla ja tilanne on puolustajalle vaikea, on kansakunnan puolustustahto Antti Parosen mukaan korkea.

– Tilanne on siis vaikea, mutta ei mahdoton. Tulevaisuus tarjoaakin lukuisia mahdollisuuksia tuhota hyökkääjää, päättää Paronen.

Ajan on arvioitu suosivan Ukrainassa nyt puolustajaa. Venäjä on tiedusteluarvioiden mukaan tuonut taisteluun käytännössä kaikki Ukrainan lähelle hyökkäystä varten keräämänsä joukot.

Hyökkääjän eteneminen on ollut suunniteltua hitaampaa ja Venäjän joukkoja ovat rasittaneet ongelmat niin huollossa kuin taistelutahdossakin.

Tämä on johtanut viime päivinä strategian muutokseen, ja hyökkääjä on suunnannut sotatoimiaan yhä enemmän siviilikohteisiin.

