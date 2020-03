Näin sijoittaja hillitsee ilmastonmuutosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmastonmuutosta voidaan torjua kanavoimalla sijoituksia vähähiilisiin kohteisiin.

Mandatum Life ja WWF Suomi ovat julkaisseet sijoittajille päivitetyn oppaan ilmastoriskien hallintaan.

– Sijoittajilla on keskeinen rooli ympäristön kannalta kriittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten riskien hillitsemisessä. Siksi sijoitusvarallisuutta on ohjattava sijoituskohteisiin ja yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla, tiedotteessa todetaan.

Mandatum Lifen ja WWF Suomen mukaan ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää sijoitusten kanavoimista vähähiilisiin sijoituskohteisiin.

– Kaikki sijoittajat yksityishenkilöistä suuriin institutionaalisiin sijoittajiin voivat hillitä ilmastonmuutosta ja kasvattaa omia sijoitustuottojaan. Päivitetty sijoittajan opas antaa työkaluja sijoitussalkun rakentamiseen ja sijoituspäätösten tekoon ilmastoriskit huomioiden.

Vastuullisesti sijoitettujen varojen osuus on noussut viime vuosien aikana, mutta trendiä on vahvistettava. Euroopassa vastuullisesti sijoitettujen varojen osuus hoidossa olevasta kokonaisvarallisuudesta oli vuonna 2018 jo lähes 50 prosenttia (GSI Alliance, Global Sustainable Investment Review 2018.) Vastuullisten sijoitusten varojen osuus on kasvanut vuosittain noin kuusi prosenttia.

– Tämä muutos leimaa sijoitusympäristöä yhä enemmissä määrin. Viime vuoden kovimpia sijoitustuottoja nähtiin uusiutuvan energian- ja vesiteeman sijoituskohteissa. Myös rahavirroissa ilmastonmuutosta huomioivat sijoituskohteet keräsivät merkittäviä summia. Tätä muutosta on edelleen vahvistettava, sanoo Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke.

Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti maailmantalouteen ja sijoitusmarkkinoihin. Maailman talousfoorumi on nostanut ilmastoon liittyvät riskit vuoden 2020 riskiarvionsa kärkeen. Sijoituskohteita koskeva EU-regulaation muuttuminen vuonna 2021 puolestaan korostaa ilmastoriskien hallinnan tärkeyttä lainsäätäjän kannalta.

Sijoittajilla on yhä paremmat mahdollisuudet ohjata yrityksiä sovittamaan liiketoimintansa yhteen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.

– Elämme ratkaisevia hetkiä ilmastokriisin vastaisessa taistelussa, mutta meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa. Tämän vuoksi jokaisen sijoittajan on aiheellista läpivalaista sijoituksensa, jotta pääomavirrat kääntyisivät kohti kestäviä ja vähähiilisiä sijoituksia, sanoo WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

– Fossiilienergian lähtölaskenta käynnissä, ja tämä heijastuu vääjäämättä sijoitusten arvoon. Uskon, että yhdessä julkaisemamme opas auttaa yrityksiä, säätiöitä ja yksityishenkilöitä muuttamaan sijoitussalkkunsa osaksi ratkaisua, ei osaksi ongelmaa.

Mandatum Lifen ja WWF:n oppaassa on esitetty konkreettisia toimintatapoja, joiden avulla sijoittaja voi varautua muutokseen ja minimoida ilmastoriskeihin liittyvät negatiiviset vaikutukset sijoitussalkun kehitykseen.

– Sijoituskohteita ja etenkin yksittäisiin yhtiöihin sijoittaessa on entistä tärkeämpää arvioida yrityksen liiketoiminnan yhteensopivuutta ilmastotavoitteiden kanssa. Asia korostuu myös osakesäästötilisijoittajien osalta, Carolus Reincke muistuttaa.