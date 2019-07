Näin sen voi tehdä! Uusi ratkaisu vaalirahan ilmoittamisessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eija-Riitta Korhola kehitti tapaa soveltaa monelle epäselvää ilmoitusrajaa.

Kokoomuksen varasijalle eurovaaleissa yltänyt ex-meppi Eija-Riitta Korhola on jättänyt vaalirahoitusilmoituksen noin 34 000 euron budjetistaan. Korholan ilmoituksessa on yksinkertaisesti mutta uudella tavalla hoidettu alle 1 500 euron vaalilahjoittajat, joita on problematisoitu viime aikoina julkisuudessa.

Valtiontalouden tarkastusviraston ohjeissa vaalirahoituksesta todetaan, että ”erikseen on ehdokkaan ilmoitettava kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. …Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on alle 1 500 euroa”.

Ilmoittaa tulee siis yli 1500 euroa lahjoittanut yksityishenkilö, mutta ei alle 1500 euroa lahjoittavaa yksityishenkilöä. Alle 1500 euron lahjoittajat yleisesti lähtevätkin siitä, ettei heidän nimensä tule julki. Ehdokkaan ei tällöin ole mahdollistakaan kertoa alle 1500 euron lahjoittajasta.

Monille tiedotusvälineille asia on ollut vaikea ymmärtää.

Helsingin Sanomat skandaloi asiaa viime viikolla arvostelemalla pienten lahjoittajien lahjoituksista muodostuvien varojen jäävän ”piiloon”, kun rahaa tulee ”tuntemattomista lähteistä”.

Eija-Riitta Korholan budjetista yli puolet perustui yksityishenkilöiden alle 1500 euron lahjoituksiin. Hän sai niitä 71 henkilöltä. Korhola pyysi luvan nimen julkistamiseen niiltä alle 1500 euron lahjoittajiltaan, joille se käy, ja listasi heidät. Heitä on ilmoituksessa 25. Vastaavaa yksinkertaista keinoa ei juuri ole aiemmin käytetty.