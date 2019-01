Näin Sdp:n Sanna Marin sanatarkasti sanoi metsien hakkuista

Sdp:n kanta oli ’kuinka minä pystyn tässä kertomaan teille sen oikean hakkuutason?’.

Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK:n puoluejohtajakeskustelussa keskiviikkona Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinnettä sijaisti puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marin. Hänen kannanottonsa metsien hakkuista, josta Rinne on aiemmin antanut vaihtelevia näkemyksiä, herätti paljon ihmettelyä.

Sanna Marin vastasi paneelissa kysymykseen hakkuista ensin vuorollaan muiden puoluejohtajien jälkeen.

Juontaja: Sdp:n hakkuukannoista on välillä ollut vähän epäselvyyttä. Puheenjohtaja Rinne on niitä muuttanut välillä. Mikä on Sdp:n kanta tällä hetkellä? – Juuri tänään?.

– Kyllä meillä on ollut ihan sama kanta koko ajan. Kaikkein oleellisinta kun keskustellaan hakkuista on se, että Suomeen luodaan vaikuttava maankäyttösektorin nielupolitiikka. Itse olin neuvottelemassa Sdp:n puolesta puolueiden yhteistä ilmastolinjausta, joka julkistettiin joulukuussa, olen todella iloinen että tämä tuli nyt puolueiden yhteiseksi kannaksi, Sanna Marin vastasi.

– Seuraavalla vaalikaudella tarvitaan tällainen maankäyttösektorin kokonaisnäkemys ja -politiikka, ja nämä hakkuut liittyvät tähän oleellisesti. Olen itse kysynyt tutkijoilta ja Suomen ilmastopaneelilta lukuisia kertoja, että voitteko kertoa, mikä on se oikea hakkuutaso ilmastonäkökulmasta ja luonnon moninaisuuden näkökulmasta. Ja he eivät ole pystyneet vastaamaan. Joten minäkään en nyt pysty antamaan eksaktia kuutiomäärää siihen, mikä on oikea hakkuutaso.

– Tärkeintä on se, että Suomen nielut kasvavat. Koska jotta me voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen me tarvitaan päästöjen vähentämistä ja nielujen kasvattamista…

Juontaja: Pitääkö vähentää (hakkuita)?

– …eli oleellista on se, että nielut kasvavat. Tämän puitteissa sitten voidaan katsoa, mikä se oikea hakkuutaso on – voidaanko kasvattaa, pitää nykyisellään vai vähentää, Sanna Marin sanoi.

Juontaja: Nythän ne nielut ovat lähes kaksinkertaiset mitä aikaisemmin on arvioitu?

– Mutta kuten sanoin: jos edes tutkijat eivät tällä hetkellä pysty arvioimaan, että mikä on oikea hakkuutaso, niin kuinka minä pystyn tässä kertomaan teille sen oikean hakkuutason, Marin totesi.

Juontaja totesi, että tämä asia ei tunnu olevan helppo Marinin puolueelle.

– Minun mielestäni tämä on näin kuten totesin. Mun mielestä tämä kysymyksenasettelu on yksinkertaistavaa. Se on kaikkein tärkeintä, että meillä on sellainen nielupolitiikka, joka estää ilmastonmuutosta. Ja Suomi on sitoutunut 1,5 asteeseen, nielut ovat olennainen osa sitä.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin ja keskustan Juha Sipilän puheenvuoron sekä kokoomuksen Petteri Orpon esittämän arvostelun jälkeen Sanna Marin palasi asiaan.

– Näihin lukuihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Ja sen takia Suomen johtavat ilmastotieteilijät eivät ole kyenneet – kun olen heiltä kysynyt – että mikä on oikea hakkuutaso, he eivät ole kyenneet tätä vastausta antamaan. Minun mielestäni meidän politiikan pitää nojata niihin tavoitteisiin joita meillä on ilmastopoliittisesti, 1,5 asteeseen, nielupolitiikka on osa tätä. Mutta aivan kuten pääministeri Sipilä totesi: tämä ei ole vain metsäkysymys – myös maaperät ovat merkittävä nielu. Ja kaikkein oleellisinta, mikä meidän pitää tässä keskustelussa ymmärtää, on myös tämä aikataulu. Ei vain se että me rajoitamme 1,5 asteeseen, vaan missä aikataulussa me rajoitamme 1,5 asteeseen. Ja sen takia itsekin noudattaisin tässä varovaisuutta.

– Joskin tottakai meille on valtavan tärkeää se, että Suomessa on elinvoimainen metsäteollisuus ja Suomessa käytetään puuta mahdollisimman korkealla jalostusasteella…

Juontaja: Sanna Marin, olen samaa mieltä aikataulusta, mutta se ei poista sitä että eikö kysymys olisi relevantti. Ja nyt Juha Sipilä.

Juha Sipilä totesi Mariniin katsoen poliitikkojen joutuvan tekemään päätöksiä olemassaolevilla tiedoilla tässä ja nyt. Vihreiden Pekka Haaviston, KD:n Sari Essayahin ja kokoomuksen Petteri Orpon puheenvuorojen jälkeen Marin sai jälleen vuoron juontajan tarkennuspyynnön saattelemana:

– Kyllä minä ymmärrän, että täällä on selvästi tarvetta väärinymmärtää Sdp:n kanta. Kanta on se, että me haluamme (Juontaja: …voin Sanna Marin vakuuttaa, että ei ole halua väärinymmärtää…) että nielut kasvavat ja hakkuumäärä katsotaan sen pohjalta.

Juontaja: Mutta vielä kerran: joo vai ei?

– Jos nielut kasvavat, hakkuita voidaan kasvattaa. Mutta nämä luvut ovat erittäin epävarmoja. Tässä Essayah totesi että kun katsotaan historiaa, niin nyt kun ovat tulleet nämä Luken uudet luvut, niin ne poikkeavat erittäin merkittävästi niistä aiemmista tuloksista, mitä me ollaan saatu. Ja sen takia tähän nykyiseen tilanteeseen liittyy nimenomaan merkittävää epävarmuutta. Ja sen takia itse nyt kuitenkin – näistä painostusyrityksistä huolimatta – pidättäytyisin siinä, mitä Suomen johtavat asiantuntijat ilmastopolitiikassa ovat todenneet, että he eivät pysty määrittelemään, joten minä en…

Juontaja: Kiistättekö te, kiistättekö te Luken arvion?

– Tiedeyhteisö on antanut näihin Luken lukuihin sellaisia huomautuksia, että ne eivät ole avoimia. Ja nyt on myös osoitettu se, että ne taustaoletukset näiden lukujen takana ovat olleet ongelmallisia. Ja tästä nyt johtuu se, että tämä nielu- ja hakkuukeskustelu on hyvin epämääräistä.

– Itse olen huolestunut siitä, että täällä ei haluta selvittää sitä, mikä tämä todellinen tilanne on.

