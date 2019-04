Näin SDP:n Hussein al-Taeen selitykset kohukirjoituksista ovat muuttuneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan väitetyissä some-kommenteissa muun muassa parjattiin vähemmistöjä.

SDP:n tuore kansanedustaja Hussein al-Taee on joutunut selittelemään julkisuudessa leviäviä väitetysti tekemiään kommentteja. Sosiaalisen median alustoilta poimituista päivityksistä alkoi tihkua viime vuonna tietoja eri medioille. Niitä julkaistiin myös nimettömän tekijän Hussein Leaks -blogissa. Julkisuuteen asia nousi, kun päivityksistä kertoi SDP-taustainen blogisti Anter Yasa. Asiasta uutisoi ensin Iltalehti. IL:n tästä löytyvässä jutussa käydään läpi Yasan blogissa esiin nostettuja kirjoituksia. Myös STT on selvittänyt kommentteja kattavasti ja jo pitkään.

Hussein al-Taeen vuosina 2011-2015 väitetysti tekemissä päivityksissä muun muassa parjataan sunnimuslimeja, juutalaisia, homoseksuaaleja ja kurdeja. Kirjoituksissa on myös rinnastettu Israelin valtio ja jihadistinen ISIS-terroristijärjestö sekä esimerkiksi jaettu salaliittoteoriaa, jonka mukaan Israel olisi kouluttanut ISIS:n johtajan Abu Bakr al-Baghdadin. Hussein al-Taee on myös povannut Israelin salaisen palvelun aloittavan iskut Ruotsissa, jos Ruotsi tunnustaa Palestiinan.

Vähemmistöjä parjaavien kommenttien aitoutta ei ole saatu vahvistettua. Hussein al-Taee on kuitenkin pyytänyt anteeksi Israeliin ja ISIS-järjestöön liittyviä kommentteja eikä ole kiistänyt niiden aitoutta.

Israelia ja ISIS.tä käsitelleitä kommentteja oli julkaistu MV-lehteä nykyisin pyörittävän Janus Putkosen ylläpitämässä Facebook-ryhmässä Gazan sota – Lähi-idän tilanne – uutisseuranta. Ukrainan pakotelistalle pantu Putkonen on toiminut aiemmin valemediana pidetyn Verkkomedia-sivuston päätoimittajana ja Venäjän-tukeman Itä-Ukrainan Donetskin ”kansantasavallan” viestinnässä. Al-taeen ryhmään vuonna 2014 kirjoittamia päivityksiä on ollut yhä näkyvillä tänä keväänä.

Konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä työskentelevän Hussein al-Taeen väitettyjen kirjoitusten rankka sisältö on ristiriidassa miehen julkisuuskuvan ja rauhanvälittäjän työn kanssa. Al-Taeen epämääräiset kommentit eivät ole auttaneet asiaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat totesi perjantaina al-Taeen välttelevän toimittajien kysymyksiä eduskunnassa ja syytti kansaedustajaa ”kuurupiilosta” median kanssa. Samassa yhteydessä kerrottiin, että al-Taee on nyt myöntänyt vähemmistöjä parjanneista kirjoituksistaan HS:lle muistavansa, että on ”voinut kirjoittaa jotakin sellaista”.

Asiaa on sekoittanut entisestään, että CMI on asiaa tarkemmin avaamatta kiistänyt julkisuudessa al-Taeen päivitysten aitouden, vaikka al-Taee on itse myöntänyt saattaneensa niitä kirjoittaa. Sekä CMI että SDP ovat todenneet julkisesti asian olevan osaltaan loppuun käsitelty ja katsoneet al-Taeen nauttivan edelleen työnantajan ja puolueen luottamusta.

Verkkouutiset keräsi alle Hussein al-Taeen julkisuudessa kirjoituskohun alettua esittämiä keskeisiä kommentteja aikajärjestyksessä.

Iltalehti 18.4.2019

Hussein al-Taee kiistää kysyttäessä muistavansa Iltalehden mainitsemia päivityksiä. Hän myös kiistää Anter Yasan blogissa esitetyt väitteet ajatusmaailmastaan.

– Yhtäkään näistä en muista, ja pelkään juuri sitä, että joku on manipuloinut kuvia tai vaihdellut sanojen paikkoja. Päivitykset ovat minulle vieraita.

– En ole antisemitistinen, homofoobikko, Iran- tai Venäjä-mielinen tai naisvihaaja.

Kytköksistä Janus Putkosen aikanaan pyörittämään Verkkomedia-sivustoon Hussein al-taee toteaa:

– Näin sen kuvakaappauksen. Siinä sanotaan, että olisin ollut, mutta en ole. Tiedän henkilön siitä, että aikoinaan oli tällainen isompi yhteisö nimeltään ”Gazan sota” ja niin edelleen. Tein sinne jonkin aikaa moderointia. Sinne alkoi tulla jotain Putin-mielisiä juttuja. Lähdin menemään, kun en halunnut olla sen kanssa missään tekemisissä.

Facebook-päivitys 18.4.2019

– Juuri vaalien alla verkossa julkaistiin nimettömällä sivustolla kuvakaappauksia sosiaalisen median teksteistä, joita sanotaan minun kirjoittamikseni. Näitä kuvakaappauksia on sen jälkeen jaettu myös muualla ja lähetelty eri medioille.

– Voin rehellisesti sanoa, etten pysty jälkikäteen muistamaan kaikkia vanhoja facebook-päivityksiäni. Kun siirryin työskentelemään konfliktinratkaisujärjestö CMI:lle, poistin työstäni johtuen lukuisia vapaamuotoisempia tai yksityiselämääni liittyviä päivityksiä sosiaalisesta mediasta.

– Jotkut netin kuvakaappauksista olen tunnistanut joka tapauksessa kirjoittamikseni. Joitain vanhempia päivityksiä en tunnista. Niissä käytetään kieltä, jollaista en käytä ja sanotaan asioita, jotka ovat täysin arvomaailmani vastaisia. Silti en voi enkä aio kiistää, ettenkö ole voinut näitä vuosien takaisia facebook-päivityksiä kirjoittaa.

– En ole osannut aina suhtautua maailmaan siten kuin nykyään. Olin ennen yksinäinen ja turhautunut, vihainenkin. Tiedän, että olen sanonut ja kirjoittanut typeryyksiä, joita en itse tänään allekirjoita enkä hyväksy. Kaikkia sellaisia sanoja pyydän nöyrästi anteeksi.

Helsingin Sanomat 26.4.2019

HS kertoo al-Taeen ennen eduskuntavaaleja antamasta kommentista ja nyt torstaina käydystä 20 minuutin puhelinhaastattelusta.

Ennen vaaleja al-Taee vaikuttaa kiistävän vähemmistöjä parjaavat kirjoitukset.

– Ajattelen, että nämä voivat hyvin olla väärennyksiä. Sinähän voit ottaa jonkun kuvakaappauksen ja muuttaa vain yhden tai kaksi sanaa. Jolloin on täysin mahdotonta sanoa esimerkiksi, mikä osa näistä voi olla totta ja mikä ei.

Tämän viikon torstaina al-Taee taas kommentoi muun muassa juutalaisia, sunneja ja homoseksuaaleja parjanneita väitettyjä kirjoituksiaan näin:

– Olen yrittänyt palauttaa mieleeni erilaisia kuvia. Ja osaan niistä sanoa ainoastaan sen, että muistan elämästäni ne kohdat. Muistan, että olisin voinut kirjoittaa jotain sellaista. Mutta en muista sanatarkasti, mitä olen kirjoittanut.

Al-Taeelta kysyttiin torstaina myös siitä, mitä hän on kirjoitustensa aikaan ajatellut Israelista.

– Lähi-idässä on ollut sellaisia narratiiveja, joilla on pyritty ajamaan erilaisia maita paitsioon erilaisissa kytköksissä. Ja nämä narratiivit ovat yleensä hyödyntäneet näiden Lähi-idän maiden sisäistä keskustelua ja kamppailua. Tänä päivänä näen maailman paljon nyansoidummin ja rauhan tekemisen kannalta hyödyllisemmällä tavalla.