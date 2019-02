Näin Sdp on tiedottanut Antti Rinteen sairaudesta

Pääministeriehdokkaan tilasta viestittiin suomalaisille lyhyesti ja optimistisesti.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen joutumisesta joulun pyhinä Espanjassa sairaalahoitoon ja sen jälkeisistä tapahtumista on puolueen toimesta tiedotettu useammalla tavalla.

* 3.1.2019, 7.1.2019 ja 11.1.2019 Sdp lähetti Antti Rinteen sairauslomasta kolme alla olevaa lyhyttä tiedotetekstiä. Tiedotteissa puhuttiin keuhkokuumeesta. Tiedotteisiin oli merkitty lisätietojen antajaksi puheenjohtaja Rinteen viestintävastaava Dimitri Qvintus.

* 15.1.2019 tuli ensimmäinen Antti Rinteen Facebook-sivun päivitys. Siinä ja myöhemmissä 21.1.2019 ja 3.2.2019 Facebook-päivityksissä puhuttiin minä-muodossa. Facebook-päivityksessä 10.2.2019 julkaistiin ensi kertaa Rinteestä sairauden jälkeinen valokuva.

* Lauantaina 23.2.2019 Ilta-Sanomat julkaisi sairauslomaansa päättämässä olevan Antti Rinteen laajan haastattelun asiasta. Sitä kommentoitiin samana päivänä myös Rinteen Facebook-sivulla.

Seuraavassa ovat tiedotteiden ja Facebook-päivitysten tekstit kokonaisuudessaan.

1) Tiedote 3.1.2019

”SDP:n puheenjohtaja Rinne sairaslomalle

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on joutunut keuhkokuumeen vuoksi sairaalahoitoon lomamatkallaan Espanjassa. Puheenjohtaja Rinteen vointi on paranemaan päin, ja sairaslomasta tiedotetaan, kun sen pituudesta on tarkempi arvio.”

2) Tiedote 7.1.2019

”SDP:n puheenjohtaja Rinne sairauslomalla tammikuun

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on sairauslomalla tammikuun ajan. Rinteen vointi on parantunut ja hänen arvioidaan palaavan töihin helmikuun alussa. Rinne joutui Espanjan lomamatkallaan sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi. Myös Rinteen puoliso on edelleen sairaalahoidossa.

Toipuminen keuhkokuumeesta estää toistaiseksi puheenjohtaja Rinteen lentomatkustamisen. Rinne ja hänen puolisonsa joutuvat jatkamaan toipumistaan Espanjassa, kunnes he ovat matkustuskuntoisia.”

Iltalehdessä 7.1.2019 Dimitri Qvintus sanoi, että ”puheenjohtaja Rinteen vointi on parempi, mutta jokainen tietää, että keuhkokuume ei ole leikin asia ja siitä rauhalliseen toipumiseen on annettava tarvittava aika”.

3) Tiedote 11.1.2019

”SDP:n puheenjohtaja Rinne palasi Suomeen

Matkallaan Espanjassa sairastunut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja hänen vaimonsa Heta Ravolainen-Rinne ovat palanneet turvallisesti Suomeen perjantai-iltana.

Puheenjohtaja Rinteen toipuminen on edennyt, mutta hän jatkaa toipumista sairaalahoidossa myös kotimaassa.

Rinne joutui Espanjassa sairaalahoitoon vakavan keuhkokuumeen vuoksi. Myös Rinteen vaimo oli sairaalahoidossa hengitystieinfektion takia.

Aiemmin tällä viikolla ilmoitettiin, että Rinne on sairauslomalla tammikuun loppuun asti. Arvio sairausloman kestosta on edelleen sama.”

4) Facebook 15.1.2019

”Hyvät ystävät, haluan kiittää teitä kaikkia lukuisista terveisistä, toivotuksista ja viesteistä. Kiitos huolenpidosta ja lämpimistä ajatuksista.

Jokainen viesti, jokainen toivotus, on lämmittänyt minua, Hetaa ja koko perhettämme. Lämmin kiitos meidän kaikkien puolesta.

Me voimme Hetan kanssa jo paremmin, vaikka minun pitää vielä jatkaa toipumista sairaalahoidossa. On ollut upeaa, kuinka hyvin meistä on pidetty huolta erityisesti koti-Suomessa. Hetasta ja minusta huolehtinut hoitohenkilökunta ansaitsee lämpimän kiitoksen. Huomasimme Hetan kanssa, että hoitohenkilökunta puhuu kaikkialla samaa kieltä – välittämisen ja huolenpidon kieltä.

Ei tässä muuta voi sanoa kuin että meidän joululomamatkasta Espanjaan tuli hyvin erilainen reissu kuin sinne lähtiessämme ajattelimme. Odotimme kyllä matkakokemuksia, mutta sairastumisia emme odottaneet. Samalla tavalla olimme odottaneet yhteistä aikaa etelässä, mutta emme arvanneet, että yhteinen loma kuluisi sairaalassa. Tällä kertaa loma ei siis mennyt niin kuin olimme suunnitelleet, mutta tämäkin kokemus vahvistaa ja opettaa.

Nyt tuntuu todella hyvältä olla takaisin koti-Suomessa. Toipuminen jatkuu vielä sairaalassa, mutta odotan paluuta töihin ja vaalikampanjaan. Tällä hetkellä odotan kaikkein eniten sitä, että pääsen kotiin ja saan olla tovin vaimoni, lasteni ja lastenlasteni kanssa.

Vielä kerran lämmin kiitos kannustavista sanoista ja viesteistä. Olemme Hetan kanssa todella kiitollisia teille kaikille. ❤️

– Antti”

5) 21.1.2019 Facebook

”Hyvät ystävät, kiitos kaikista uusista kannustusviesteistä ja terveisistä! Niitä on mukava lukea ja ne lämmittävät mieltä. Kuten tiedättekin, palattuamme Hetan kanssa kotimaahan minä jouduin jäämään sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi. Hoito Suomessa on ollut ensiluokkaista ja toipumiseni etenee hyvin. Hoitohenkilöstön ammattitaito, huolenpito ja välittäminen ovat tehneet minuun vaikutuksen.

Tästä huolimatta toipilasaikani kestää pidempään kuin ensin arvioitiin. Syy pitkittyneeseen sairastamiseeni selvisi vasta Suomessa. Saadessani Espanjassa hoitoa keuhkokuumeeseen ei siellä jostain syystä tehty kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä.

Olen monesti lehdistä lukenut vääränlaisesta hoidosta ja vääristä diagnooseista, ja tuntenut sympatiaa niistä kertoneita ihmisiä kohtaan ja miettinyt, miten vakava sellainen tilanne on. Nyt tiedän omasta kokemuksestani, mitä puutteellinen diagnoosi tarkoittaa. Vasta Suomessa sairaalahoidossa nimittäin selvisi, että Espanjassa oli jätetty tekemättä suomalaisten lääkärien järkevänä pitämä varjoainekuvaus. Vakavan keuhkokuumeen ohella minulle oli puhjennut samaan aikaan myös toinen terveysongelma, sepelvaltimon tukos – monelle suomalaiselle tuttu vaiva.

Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella hoitohenkilökunta suoritti sepelvaltimon pallolaajennuksen, joka olisi pitänyt suorittaa jo Espanjassa. Operaatio sujui normaalisti ja vointini on nyt selvästi parempi. Suomalaisen hoitohenkilökunnan arvion mukaan olisin mahdollisesti jo takaisin töissä, jos operaatio olisi tehty heti jouduttuani sairaalahoitoon Espanjassa. Mutta puutteellinen diagnoosi ja vääränlainen hoito eivät olleet ainoat ikävät yllätykset. Kaiken muun lisäksi sain tietää, että olin saanut Espanjassa myös sairaalabakteerin. Tarvittiin siis Suomen julkista terveydenhuoltoa, että sairastumisestani saatiin aikaan kokonaisvaltainen ja oikea diagnoosi.

Olen iloinen siitä, että tutkimus tehtiin. Hoitohenkilökunnan mukaan minulla on vahva sydän. Myös keuhkokuumeesta toipuminen etenee hyvin.

Viime päivien aikana olen miettinyt – enkä vähiten ensin tehdyn puutteellisen diagnoosin takia, että onneksi meillä Suomessa on kaikille sama, maailman paras julkinen terveydenhuolto. Vaikka paluu töihin ja vaalikentille nyt viivästyykin, se on jälleen yhden päivän lähempänä. Uusimman lääkäriarvion mukaan sairauslomani päättyy helmikuun loppupuolella. Paluuseeni liittyen voin paljastaa viestin, joka tulee toistumaan – kokemuksen rintaäänellä – kevään vaalikeskusteluissa: Maailman parasta julkista terveydenhuoltoa ei pilata lehmänkaupoilla. Siitä SDP ja minä tulemme pitämään huolen.

SDP:n puoluejohto tekee pyynnöstäni lähipäivinä päätökset, miten sijaisjärjestelyt hoidetaan sairauslomani aikana. Puolueen kampanja on vahvoissa käsissä. Olen tyytyväisenä seurannut, miten valmistautuminen kevään vaaleihin on edennyt toipilasajastani huolimatta.”

6) 3.2.2019 Facebook

”Hyvät ystävät, nyt aletaan jo olla voiton puolella! Tuntuu erittäin hyvältä voida kertoa, että sairauden hoitojakso on taaksejäänyttä elämää. Olen kiitollinen ensiluokkaisesta hoidosta, jota Meilahdessa sain.

Viimeisen parin viikon aikana olen huomannut ja kokenut sen, minkä jo etukäteen tiesin: suomalainen julkinen terveydenhuolto on maailman parasta. Hoitohenkilöstön lämpöä, välittämistä ja huolenpitoa en unohda ikinä.

Kiitos heidän vointini on merkittävästi parempi. Hoitohenkilökunta teki minulle kaikki tarvittavat testit ja tulosten perusteella asiat on kunnossa. Hoitoa en siis enää tarvitse, mutta kuntoutus jatkuu vielä. Syynä on se, että Espanjassa tehdyn puutteellisen diagnoosin vuoksi sairaalassaoloaika on pidentynyt ja sen vuoksi on täytynyt polkea kuntopyörää ja jumppailla. Nytkin olen aloittelemassa päivän urakkaa: luvassa on väkevää punttitreeniä, jonka avulla lihaskunto paranee pitkittyneen sairaalajakson jälkeen. On tässä vielä työtä ja puntteja nostettavana, mutta homma etenee hienosti!

Sairauslomani kestää, kuten aiemmin kerroin, helmikuun loppuun. Samaan aikaan, kun minulla on ollut aikaa suunnitella tulevaa vaalikevättä, olen ylpeänä seurannut, kuinka SDP on Sanna Marinin ja muun puoluejohdon johdolla julkaissut puolueen vaaliohjelman ja ollut aloitteellinen politiikan keskustelussa koko porukan voimin. Myös torstainen kyselytunti oli hyvä osoitus siitä, että meillä on upea joukkue. Kuten SDP:n vaalivideolla sanoin, meillä taitaa olla sama suunta.

Kiitos taas jokaiselle ystävällisistä viesteistä. Eräs hoitaja sanoi minulle perjantaina, että nyt äkkiä takaisin vaalikentille. Se päivä lähestyy vauhdilla. Maaliskuun alussa nähdään! – Antti”

7) Facebook 10.2.2019

”Terveiset treenauksen keskeltä. Vointi on erinomainen, lihakset vahvistuvat ja täältä tullaan, kuten kuvasta näkyy! Minulla on paras mahdollinen “personal trainer”, vaimoni Heta sekä todella hyvä ja ammattitaitoinen kuntoutushenkilöstö.

Mukavaa sunnuntaita kaikille! 😊 – Antti ”

8) Ilta-Sanomat ja Facebook 23.2.2019

Antti Rinne antoi 23.2.2019 Ilta-Sanomiin haastattelun. Siinä Antti Rinne nyt muun muassa totesi, että hänellä todettiin Espanjassa joskus tapaninpäivän jälkeen sydänpussitulehdus. Pian sen jälkeen hänet oli nukutettu pariksi päiväksi. Hänet oli tuotu Suomeen 11.1.2019 ambulanssilennolla niin ikään nukutettuna. Hän oli saanut Meilahdessa 12.1.2019 varjoainekuvauksen, jonka perusteella ”todettiin, että minulla on sepelvaltimotautiin liittyvä ahtautuma yhdessä suonessa, joka tuo sydämeen verta. Se pallolaajennettiin, ja sen jälkeen minut herätettiin”.

Rinteen tilin Facebook-päivityksessä todettiin 23.2.2019 näin:

”Hyvät ystävät, terveisiä maailman parhaasta paikasta, omasta kodista! Kuntoutus on edennyt erittäin hyvin, jopa ihmeellisen hyvin. Täältä tullaan!

Tällä viikolla annoin ensimmäisen haastattelun, jonka voi lukea tästä. Jutussa käyn avoimesti läpi, miten Espanjassa tehdyt puutteelliset hoitoratkaisut vaikuttivat siihen, että olen tarvinnut kuntoutusta. Sain jutun luettavaksi etukäteen ja täytyy sanoa, että itseänikin hirvitti lukea, mitä kaikkea tässä on joutunut kokemaan. Mielestäni oli kuitenkin tärkeää kertoa avoimesti kokemuksista, sillä en varmasti ole ainoa, jonka kohdalle tällaista on sattunut.

Nyt olo on hyvä ja innostunut. Eilen illalla kokkailin Hetalle ja itselleni. Tämä on viimeinen täysin vapaa viikonloppu vähään aikaan, sillä ensi perjantaina koittaa töihinpaluu. En malta odottaa sitä. Aurinkoista ja hyvää viikonloppua kaikille!”.