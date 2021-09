Näin SDP ja PS hyötyvät keskustan matalasta kannatuksesta

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jukka Manninen erittelee twitterissä Ylen uutta puoluekannatusmittausta. Mannisen mukaan siinä kokoomukselle mitattu 21,3 prosenttia on puolueen korkein mitattu kannatus eduskuntavaalien 2019 jälkeen.

– Viime eduskuntavaalien jälkeen on tehty lähes 70 eduskunta-, eurovaali- ja kuntavaalikyselyä eikä puolueen kannatus ole ollut niissä aiemmin yli 21 prosentin, Jukka Manninen toteaa.

– Toisaalta varmistaakseen suurimman puolueen aseman (ratkaisevaa paikat, ei prosentit ja äänet) kokoomus tarvitsee selvän kaulan SDP:hen ja PS:ään, koska ne hyötyvät kokoomusta enemmän keskustan matalasta kannatuksesta ja voivat siis saada enemmän paikkoja vähemmällä äänimäärällä, hän huomauttaa.

Mannisen mukaan tästä saatiin esimakua vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Tuolloin kokoomus sai 18,2 prosenttia äänistä ja ps 17,6 prosenttia äänistä.

– Ero äänissä oli 16 000, mutta paikoissa kokoomus hävisi PS:lle 37-38. Tuolloin keskustan kannatus oli yli 21 prosenttia, joten ilmiö on voimakkaampi nyt.

Eduskuntaryhmien sopima nykyinen tapaoikeus on, että paikkamäärältään suurin puolue aloittaa hallitustunnustelut.

– Se voisi olla sopivien merkkien alla hyvinkin PS tai SDP. Tämä toteutuisi asetelmassa kokoomus 20, ps ja sdp yli 18 ja keskusta 12 – riippuen toki vaalipiirien tuloksista, Jukka Manninen spekuloi.

Eduskuntavaaleihin on 577 vuorokautta. Sitä ennen käydään tammikuussa aluevaalit.

Kuukauden ensimmäinen torstai tietää Ylen tuoretta kannatuskyselyä.

Kyselyssä 72 % vastaajista on kertonut kantansa, kuntavaalien jälkeen on oltu yli 70 %:n (70,9-72,4).

Ryhmän muut kannatus on vain prosentin, mikä on liian vähän, koska keskiarvo vaaleissa 2003-2019 on 2,6 %. pic.twitter.com/LK9nRtZF4D

