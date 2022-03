Näin Sauli Niinistö arvioi Vladimir Putinia Fox Newsille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tasavallan presidentti oli Yhdysvaltain vierailullaan myös amerikkalaistelevision lähetyksessä.

Fox Newsille uutisankkuri kysyi tasavallan presidentti Sauli Niinistön arvioita, onko Venäjän presidentti Vladimir Putin muuttunut.

– Jos seuraatte hänen puheitaan ja mielipiteitään vuosikymmenten varrella, hän on aina osoittanut jonkinlaista katkeruutta ja jopa vihaa, koska hän on sanonut, että äiti-Venäjää on kohdeltu väärin, Niinistö totesi.

– Ja tämänkaltainen asenne on kasvanut vuosi toisensa jälkeen ja nyt olemme nähneet, miten hän näyttää olevan tavallaan yksinäinen ja pitää suurta etäisyyttä muihin ihmisiin, presidentti jatkoi.

– Se ei ehkä ole parasta mahdollista ihmiselle elää katkeruudessa ja vihassa. Se saattaa lisääntyä hänen ajattelussaan, Niinistö luonnehti.