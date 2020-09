Näin Sanna Marinin aktiivimalli on kuin Juha Sipilän vastaava

Uusi malli on hyvin lähellä vanhaa aktiivimalli kakkosta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen budjettiriihessä lanseeraama ”pohjoismainen työvoimapalvelujen malli” on ehditty jo julkisuudessa ristiä uudeksi aktiivimalli kakkoseksi. Samaa nimeä käytettiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toteutumatta jääneestä omatoimisen työnhaun mallista. Sitä vastustettiin ankarasti etenkin silloisesta oppositiosta ja ay-liikkeestä.

Tähän mennessä julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella vertaukselle on katetta. Mallien erot näyttävät olevan hyvin vähäiset.

Marinin hallituksen mallissa työnhakija velvoitetaan hakemaan lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa karenssin uhalla. Ajatuksena on lisätä myös työnhakijan palveluita haun alkuvaiheessa.

Ensimmäisestä rikkomuksesta työtön saa varoituksen, toisesta viiden päivän karenssin ja kolmannesta kymmenen päivän karenssin. Huomautuksen ja kahden karenssijakson jälkeen työnhaun laiminlyönnistä seuraa nykyisen lainsäädännön mukainen työssäolovelvoite, eli 12 viikkoa. Muiden kuin työnhakuun ja palveluihin liittyvien työttömyysturvaseuraamusten maksimipituus voi olla 45 päivää. Ajatuksena on lisätä myös työnhakijan palveluita haun alkuvaiheessa.

Juha Sipilän hallituksen aikanaan kaavailemassa mallissa työnhakijalta edellytettiin 0-4 työmahdollisuuden hakemista kuukaudessa työllistymissuunnitelman mukaisesti sekä osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin.

Mikäli edellytykset eivät olisi täyttyneet, olisi ensimmäisestä kerrasta seurannut muistutus, toisesta kymmenen päivän karenssi, kolmannesta 20 päivän karenssi ja neljännestä 12 viikon työssäolovelvoite.

Mallien perusrakenteen eroksi jää siis vain toisen ja kolmannen rikkomuksen karenssien pituus.

”Yhdentekevää, mikä nimi”

Hallituspuolueista mallien samankaltaisuutta on pyritty kiistämään. Marinin hallituksen liikenne- ja viestintäministeri ja Antti Rinteen hallituksen työministeri Timo Harakka (sd.) selitti keskiviikkona Twitterissä, että tällä kertaa palveluun lisätään hänen mukaansa kunnolla resursseja, työnhakusuunnitelma on yksilöllinen ja sanktiot ovat inhimillisempiä kuin vanhassa mallissa.

– Harakka koettaa epätoivoisesti selittää, että Aktiivimalli 2 ei ole Aktiivimalli 2, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastasi.

Sipilän hallituksen työministeri Jari Lindström (sin.) on ihmetellyt hallituksen viestintää.

– Minulle on herttaisen yhdentekevää se, mikä nimi mallille on annettu ja on pelkästään hyvä jos on päädytty lieventämään karensseja olennaisesti ja lisäämään työntekijöitä TE-toimistoissa. Mutta pidän erikoisena sitä, että julistetaan tämän mallin olevan täysin erilainen kuin omatoimisen työnhaun malli oli, Lindström kirjoitti Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

Lindström jakoi vielä selvyyden vuoksi Twitterissä alta löytyvän kuvan Sipilän hallituksen mallista.

– Koska joillekin asia tuntuu olevan epäselvää ja onpa väitetty ettei uudella Pohjoismaisella työnhaun mallilla ole mitään tekemistä viime kaudella haudatun omatoimisen työnhaun mallin kanssa niin kuva kertoo että onhan, hän totesi.

Harakka koettaa epätoivoisesti selittää, että Aktiivimalli 2 ei ole Aktiivimalli 2. https://t.co/4AJWI9xs74 — juhana vartiainen (@filsdeproust) September 17, 2020

Illan miete: Koska joillekin asia tuntuu olevan epäselvää ja onpa väitetty ettei uudella Pohjoismaisella työnhaun mallilla ole mitään tekemistä viime kaudella haudatun omatoimisen työnhaun mallin kanssa niin kuva kertoo että onhan: pic.twitter.com/ebMpwiGKQu — Jari Lindström (@JariLindstrm2) September 16, 2020

Täällä. Vasemmassa sarakkeessa Sipilän hallituksen valmistelema Aktiivimalli 2. Voit verrata sitä nyt vireillä olevaan. pic.twitter.com/ZuCvhJFEXR — juhana vartiainen (@filsdeproust) September 17, 2020

Päivän #deorwellisointi. Työttömyysturvan aktiivimalli (2017)

= aktiivimalli 1.0 Omatoimisen työnhaun malli (2018)

= aktiivimalli 2.0 Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli (2020)

= aktiivimalli 2.1https://t.co/1SVJGslXCG — Jukka Manninen (@Jukka_Manninen) September 17, 2020