Sanna Marin kolme kuukautta sitten: Maskeista luovutaan, yhteiskuntaa avataan

Syyskuussa pääministeri katsoi, että koronan rajoituksia voidaan poistaa.

Valtioneuvosto kokoontui 6. syyskuuta 2021 Säätytalolle käsittelemään uutta koronan hybridistrategiaa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) tuli tiedotusvälineiden eteen ennen tätä.

Videotallenne Marinin puheista Säätytalon portailla löytyy muun muassa Iltalehdeltä.

– Nyt tämä strategiapäivitys lähtee siitä, että meidän tavoitteemme on avata yhteiskuntaa ja pitää sitä auki, Sanna Marin sanoi tuolloin linjaksi.

– Me olemme aivan erilaisessa tilanteessa nyt tämän koko koronakriisin ja tämän pandemian osalta kuin aiemmin, sen vuoksi että meillä on rokotukset apuna. Ja tietenkin kun me saavutamme tuon yli 80 prosentin rokotekattavuuden, niin rajoituksia voidaan purkaa ja ne voidaan poistaa.

– Ja me lähdemme siitä, että kun rajoituksista luovutaan, niiltä luovuttaisiin kaikilta osin. Eli myös maskin käytöstä on tarkoitus päästä eroon, kun ihmiset ovat rokotusten kautta suojassa, Marin jatkoi.

THL rekisteröi viikonloppuna 17.12.-19.12.2021 Suomessa 5 932 uutta koronavirustartuntaa.