Näin Sanna Marin ei vastaa kysymyksiin

Pääministerillä on monta tapaa puhua esitetyn asian ohi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) oli tiistai-iltana tästä avautuvassa MTV:n Kymmenen Uutisten haastattelussa oltuaan sitä ennen poissa julkisuudesta useita vuorokausia.

MTV:n uutisankkuri kysyi Sanna Marinilta 7-8 kysymystä.

Seuraavasta litteroinnista näkee, ettei Marin vastannut yhteenkään hänelle esitettyyn kysymykseen. Joitain kertoja hän tosin vastasi varsin lähelle niitä.

Haastattelu eteni näin:

1. MTV: Aloitetaan keskustelu noista valmisteilla olevista liikkumisrajoituksista. Tänään menivät kiinni ravintolat, eikä tuon sulun vaikutuksia voida vielä tietää. Mihin perustuvat nuo uudet valmistellut rajoitukset?

Sanna Marin: Kuten olen aikaisemmin kuvannut, niin hallitus tietenkin valmistautuu ja valmistelee toimia aivan kaikenlaisen tilanteen varalle. Tällä hetkellä tätä valmistelutyötä tehdään, tämän olen useaan kertaan jo tänä keväänä kuvannut. Ja juuri näihin kysymyksiin mitä tässäkin esitettiin, nyt haetaan vastauksia, eli minkälaisista toimista olisi sitten tarpeen vaatiessa kyse, minkä lailla liikkumista pitäisi rajoittaa, mutta korostan sitä, että hallitus ei ole asiaa vielä yhdessä käsitellyt. Ja tämän aika tulee myöhemmin, mutta valmistelutyötä toki tehdään.

(TOIM. HUOM. Alla näkyvässä twiitissä nähdään tämä kysymys-vastaus eriteltynä värikoodeilla. Sanna Marinilta kysyttiin rajoitusperusteista. Hän vastasi ”kuvanneensa” asiaa aiemmin, puhumalla asian valmistelusta ja toistamalla kysymyksen. Hän ei vastannut kysymykseen.)

Miten käyttää mahdollisimman paljon haastatteluaikaa siten, että ei anna lainkaan informaatiota? Tässä suurmestaritason tyylinäyte. pic.twitter.com/ugKVCURbdv — Antti Vesala 💙 (@anttivesala) March 10, 2021

2. MTV: Mutta varautuu hallituskin siihen. Muun muassa työssäkäynnit ja kauppareissut siis sallittaisiin ja aika paljon muuta. Mitä tarkasti ottaen te haluatte siellä kieltää?

Sanna Marin: Mikäli tautitilanne tästä pahenisi nopeasti ja merkittävästi, niin voi olla että meidän pitäisi ottaa uusia rajoitustoimia käyttöön. Ja kaikkien näiden rajoitustoimien osalta pyrimme siihen, että kontaktit saataisiin minimiin. Niin näiden ravintolarajoitusten osalta, jotka ovat tänään tulleet voimaan, kuin kaikkien niiden muiden toimien osalta jotka ovat käytössä. Eli haluamme kontakteja minimoida ihmisten välillä. Sillä tavalla voidaan estää tautia leviämästä, ja liikkumisrajoitukset voisivat pahassa tilanteessa välttämättöminä tulla kyseeseen, mutta tässä tietenkin tehdään erittäin tarkka harkinta ja katsotaan paitsi epidemiologista tilannetta niin laajasti myös sitä, että rajoitukset olisivat välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja vastaisivat siihen tarkoitukseen mitä varten niitä otettaisiin käyttöön.

(TOIM. HUOM. Kysymys oli ”mitä tarkasti ottaen haluatte kieltää”. Marin siirsi asian yleiselle tasolle eikä vastannut kysymykseen. Ihmisten kontaktien minimointi voidaan tosin ehkä tulkita vastaukseksi, mutta siitäkin hän puhui yleisellä tasolla.)

3. MTV: No, onko oikeasuhtaista mielestänne se, että tosiaan kaverilenkkeily saatetaan kieltää, samaan aikaan kun Viron rekkamiehiä ja monia muita tulee maahan ja heitä ei pakkotestata rajalla?

Sanna Marin: Hallitus ei ole tätä kokonaisuutta vielä käsitellyt ja tässä on paljon yksityiskohtia joita valmistellaan. Omalta osaltani voin todeta sen, että tämä kysymys on avoinna, eli ei tällaista linjausta tai päätöstä olla tehty, mutta valmistelutyötä toki tehdään ja hallitus tulee asiaa käsittelemään.

(TOIM. HUOM. Kysymys oli rajojen pakkotestien yhä jatkuvasta puuttumisesta ja kaverilenkkeilystä. Marin ei vastannut kysymykseen lainkaan.)

4. MTV: No otetaan sitten pari sanaa tai ajatusta kuntavaaleista. Oikeusministeriön väitetään nukkuneen vaalivalmisteluissa. Tuliko brittimuunnos teille kaikille vähän yllätyksenä sitten kuitenkin?

Sanna Marin: No me elämme nyt koronan kolmatta aaltoa. Suomi on onnistunut ensimmäisen ja toisen aallon osalta. Nyt me olemme tässä kolmannessa aallossa brittimuunnoksen takia. Ja tämä leviää tehokkaammin, se leviää nopeammin, ja se on mahdollisesti myös joidenkin arvioiden mukaan vaarallisempi kuin tämä aikaisempi viruskanta. Ja tähän pitää suhtautua hyvin vakavasti. Me näemme esimerkiksi naapurimaa Virosta, kuinka huonoksi tilanne on nopeasti mennyt. Ja juuri sen vuoksi näitä rajoitustoimia valmistellaan.

(TOIM. HUOM. Kysymys oli ”tuliko brittimuunnos yllätyksenä”. Sanna Marin ei vastannut siihen.)

5. MTV: Tässä on on ollut kovaa keskustelua vaalien siirron perusteista. Kävikö niin, että oikeusministeriö teki tuon päätöksen THL:n laskuharjoituksen – aivan hurjan 11 000 tartuntaa per päivä – lukeman perusteella?

Sanna Marin: No tämän kuntavaalikysymyksen, tämä on parlamentaarinen työ jota tässä on tehty, eli puoluesihteerit kaikista eduskuntapuolueista ovat tämän esityksen tehneet. Ja nyt hallitus tulee sen mukaisesti toimimaan ja viemään eduskuntaan asiasta esityksen. Oikeusministeriö on yhdessä puoluesihteerien kanssa tätä kokonaisuutta käsitellyt. Hallitus ei ole tätä asiaa neuvotteluissaan käsitellyt eikä hallituksen piirissä, koska tämä on parlamentaarinen kysymys, tämä ei ole hallitus-oppositio-kysymys. Mutta nämä THL:n mallinnukset tietenkin ovat arvioita siitä miten voisi käydä, jos rajoitustoimia ei ole, mutta nuo luvut, vaikka kuulostavat hurjilta, niin kyllä ne voivat Suomessakin olla todellisuutta, mikäli rajoitustoimia ei tehdä. Mutta juuri sen vuoksi me olemme liikkeellä että tällaiseen tilanteeseen emme ajautuisi.

(TOIM. HUOM. Kysymys oli ”tehtiinkö kuntavaalipäätös THL:n lukeman perusteella”. Sanna Marin ei vastannut siihen. Vastauksen alkuosassa hän totesi syyn olleen puoluesihteereissä, loppuosassa puhui tartuntaluvuista ja rajoituksista yleisellä tasolla.)

6. MTV: Mitä arvioitte, mikä kesäkuussa on ratkaisevasti paremmin kuin huhtikuussa, vai käykö niin että kesäkuukaan ei ole millään tavalla takaraja vaan vaaleja voidaan joutua siirtämään kauas tulevaisuuteen?

Sanna Marin: Itse kyllä uskon, että tuo kesäkuun raja tulee pitämään…MTV: …mihin se usko perustuu?Sanna Marin: …kesäkuussa meillä on se tilanne, että rokotuksia on annettu enemmän. Me olemme viime kesän osalta nähneet, että myös kausivaihtelu tulee avuksi. Ja nyt meidän pitää varmistaa se, että tämän kevään osalta pidämme tautitilanteen hallinnassa, joka edesauttaa sitä, että kesällä tilanne on paljon rauhallisempi kuin tällä hetkellä ja entistä isompi osa kansalaisista uskaltaa myös tuolloin vaaleissa lähteä ääntänsä käyttämään. Eli kyllä tämä on myös demokratiakysymys, että mahdollisimman moni kokee, että voi myös osallistua vaaleihin.

(TOIM. HUOM. Kysymys oli ”voidaanko vaaleja joutua siirtämään kauas tulevaisuuteen?”. Tähän Sanna Marin ei tarkkaan ottaen vastannut, vaan ryhtyi puhumaan yleisellä tasolla. Toisaalta hän vastasi lukitsemalla kantaansa, ”kyllä uskon”, kesäkuun vaaleihin.)

7. MTV: Saiko demokratia tässä jo lommon kylkeensä?

Sanna Marin: Minä kyllä uskon että suomalainen demokratia kestää sen, että kuntavaaleja siirretään kaksi kuukautta eteenpäin. Ja uskon että puoluesihteerit ovat asiasta tehneet erittäin huolellista harkintaa.

Ymmärrän oikein hyvin, jos suoraan tv-lähetykseen valmistautuva poliitikko tai kuka tahansa muu on keskittynyt ja jopa töykeän oloinen eikä halua small talkia. Se on yleistä ja täysin inhimillistä. Ongelma on, jos ei vastaa siihen mitä kysytään. — Jaakko Loikkanen (@jaakkoloikkanen) March 10, 2021

Kyky puhua sanomatta mitään. Voiko olla niin että elämme aikoja jolloin juuri se on menestyksen salaisuus? https://t.co/nvj6nDzpcS — Eija-Riitta Korhola (@ER_Korhola) March 10, 2021