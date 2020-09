Näin Saksa voisi kaataa Nord Stream 2:n

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksan ja Venäjän välisen kaasuputken tulevaisuus on epäselvä.

Venäjän ja Saksan välinen Nord Stream 2 -kaasuputkihanke on vastatuulessa. Saksa on kannattanut putken rakentamista liittolaisten kritiikistä huolimatta, mutta Aleksei Navalnyin murhayritys ovat herättänyt monet saksalaispoliitikot kritisoimaan hanketta.

Saksalla on nyt kuusi eri keinoa, joita se voisi käyttää vetäytyäkseen hankkeesta, uutisoi Politico.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi se, että Saksa yksinkertaisesti kumoaisi putken rakennusluvat. Lupia on myönnetty kaksi: Stralsundin kaivosviraston lupa kaasuputken Saksan aluevesillä sijaitsevalle osalle sekä liittovaltion merenkulkuviraston myöntämä lupa Saksan aluevesien ulkopuolella, mutta maan talousvyöhykkeen sisäpuolella sijaitsevalle osalle.

Haasteena kuitenkin on, että Stralsundin kaivosvirasto toimii tiukasti kaasuputkea kannattavan Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion alaisuudessa, joka ei ole halukas keskeyttämään putken rakentamista. Merenkulkuvirasto taas ei ole valtion suorassa alaisuudessa, joten Saksan hallituksen vaikutusvalta siihen on rajallinen.

Lisäksi lupien kieltäminen voisi johtaa miljardien eurojen korvausvaatimuksiin Gazpromin omistamalta Nord Stream 2 -yhtiöltä.

Toinen vaihtoehto olisi seurata ympäristöjärjestöjen haasteiden etenemistä oikeusistuimissa. Stralsundin kaivosvirasto on jo aiemmin haastettu oikeuteen ilmastovastaisista toimista syytettynä. Mikäli oikeusistuin toteaa viraston syylliseksi Saksan ilmastotavoitteiden rikkomiseen, voitaisiin putken rakentaminen keskeyttää. Asiaa käsitellään parhaillaan Mecklenburg-Vorpommernin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kolmas vaihtoehto olisi pakotteiden asettaminen venäläiselle kaasulle. Saksan lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin vain suhteellisten ja tilapäisten rajoitusten asettamisen tällä perusteella. On mahdollista, että Saksan oikeusistuimet voisivat todeta tällaisten rajoitusten asettamisen liian tiukaksi vastaukseksi Navalnyin murhayritykseen, jolloin Saksa päätyisi myös maksamaan korvauksia Gazpromille.

Neljäs vaihtoehto on antaa Yhdysvaltojen pakotteiden tappaa hanke. Yhdysvaltojen pakotteiden uhka on jo nyt karkoittanut eurooppalaisyhtiöitä pois hankkeesta, ja sanktioiden vastustamisen lopettaminen voisi olla tehokas tapa varmistaa, ettei kaasuputkea saada valmiiksi. Tämä vaihtoehto on kuitenkin sisäpoliittisesti hankala, sillä se tarkoittaisi selvää kajoamista sekä Saksan että EU:n suvereniteettiin.

Viides vaihtoehto olisi EU-tason pakotteiden ajaminen, jolloin Saksa ei päätyisi vastustamaan hanketta yksin. Pakotteet vaatisivat yksimielisen hyväksynnän kaikilta jäsenmailta, mutta mikäli Saksa asettuisi kannattamaan pakotteita, on todennäköistä, että myös muut maat päätyisivät samaan ratkaisuun. Aiemmin tällä viikolla Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti, että maa tulee tukemaan Saksan kantaa Nord Stream -päätöksessä.

Kuudes ja viimeinen vaihtoehto olisi toimiluvan hylkääminen putken valmistumisen jälkeen. Mikäli Gazprom ei esimerkiksi suostu noudattamaan EU:n kaasudirektiiviä, joka edellyttää kaasuputken operoinnin ja kaasun myynnin erottamista toisistaan, voisi Saksa kieltää kaasunsiirron aloittamisen. EU on jo aiemmin varoittanut Gazpromia, että putken operoinnin siirtäminen tytäryhtiölle ei riittäisi.

Nord Stream 2 tulee joka tapauksessa olemaan haaste Saksalle, joka on hanketta vastustavien ja kannattavien tahojen ristitulessa. Hankkeen kokemista vaikeuksista kertoo jo se, että aiemmin projektia kannattanut Saksan liittokansleri Angela Merkel ei ole enää täysin varma putken tulevaisuudesta.

– En ole vielä muodostanut lopullista mielipidettä hankkeesta, Merkel totesi aiemmin tällä viikolla.