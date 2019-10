Näin saadaan tuloksia: Kyselyyn otettiin liikaa demokraatteja

Viime viikolla julkaistun Fox News -uutiskanavan mielipidekyselyn mukaan 51 prosenttia Yhdysvaltain rekisteröityneistä äänestäjistä kannattaa presidentti Donald Trumpin erottamista viraltapanomenettelyn kautta. 40 prosenttia kertoi vastustavansa kongressin aloittamaa viraltapanoprosessia.

Kysely herätti laajaa huomiota, sillä Donald Trumpin erottamista kannattavien osuus oli kasvanut jyrkästi heinäkuun vastaavaan mittaukseen verrattuna. Trumpin kannatuslukemat kuitenkin ovat pysyneet syksyn aikana melko tasaisina.

New York Postin mukaan Fox Newsin gallupissa oli vakavia puutteita. Braun Research -tutkimusyhtiön teettämässä tutkimuksessa 48 prosenttia vastaajista ilmoitti kannattavansa demokraattipuoluetta. Gallup-yhtiön mukaan koko kansasta sen sijaan demokraatteja on 31 prosenttia, republikaaneja 29 prosenttia ja 38 prosenttia on sitoutumattomia.

New York Postin analyysin perusteella näillä todellisilla puolueosuuksilla painotettuna viraltapanoa olisi kannattanut 44,9 prosenttia ja vastustanut 44,4 prosenttia. Tulos olisi ollut samansuuntainen kuin heinäkuun kysely, jossa 42 prosenttia kertoi kannattavansa viraltapanomenettelyä.

Braun Research ei vastannut New York Postin kommenttipyyntöön gallupin toteuttamisesta.

The Fox Impeachment poll has turned out to be incorrect. This was announced on Friday. Despite this, the Corrupt New York Times used this poll in one of its stories, no mention….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019