Näin rokotukset etenevät: 66832 saanut molemmat annokset

Yli 80-vuotiaista on rokotettu lähes 25 prosenttia.

Koronarokotteen on saanut koko maassa 206 283 henkilöä ja tehosteen eli toisen annoksen 66 832 henkilöä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusrekisteristä.

Tavoitteena on, että aikuisväestöstä rokotteen on saanut 70 prosenttia kesään mennessä. Tähän mennessä rokotteita on annettu pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattilaisille sekä ikääntyneille kansalaisille.

Rokotusrekisterin mukaan 70-74-vuotiaista rokotteen on saanut 6 391 henkilöä ja 75-79-vuotiasta 10 356 henkilöä. Yli 80-vuotiaista 75 797 on rokotettu tähän mennessä. Se tarkoittaa lähes 25 prosenttia ikäryhmästä.

Alueellisesti rokotteita on jaettu eniten suurten kaupunkien sairaanhoitopiireissä. Helsingin ja Uudenmaan alueella rokotuksen on saanut 55 146 henkilöä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on rokotettu 22 651 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 20 180 henkilöä.