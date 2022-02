Näin rokotukset estävät vakavaa tautia – “aika selviä numeroita”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaalahoidon tarve on hieman kasvanut tällä viikolla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) nostaa esiin rokotusten vaikutuksen koronan vakavan tautimuodon torjumisessa.

– Joulukuussa 2021 joutui sairaalaan koronan takia kuusi henkilöä 100 000:sta, joilla oli kolme rokotetta, 25 henkilöä per 100 000 jos oli 1–2 rokotetta ja 83 henkilöä per 100 000 jos ei ollut yhtään rokotetta. Aika selviä numeroita, Lindén toteaa Twitterissä.

Sairaalahoidon tarve on hieman kasvanut tällä viikolla. Suomessa oli eilen sairaalahoidossa yhteensä 712 koronapotilasta, mikä on 53 enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on 33 koronapotilasta.

Suomalaisista 47,6 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta koronavirusta vastaan, toisen annoksen on saanut 74,9 prosenttia ja ensimmäisen annoksen 79,2 prosenttia.

