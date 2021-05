Näin rokotteet purevat Intian muunnokseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joka viides Suomen koronatartunta on nyt mutaatio.

Intian koronatilanne on viime viikkojen aikana romahtanut merkittävästi, uutisoi BBC. Maa on päivittäin raportoinut jopa 400 000 uutta tartuntaa, ja Intian mutaatio on levinnyt jo ainakin 21 maahan.

Alun perin lokakuussa 2020 löytynyt variantti kulkee nimellä B.1.617. Yle uutisoi torstaina, että Suomesta on tähän mennessä löydetty kolme Intian mutaatiota.

Tutkijoiden mukaan Intian variantti muistuttaa kovasti Etelä-Afrikan ja Brasilian mutaatioita. Intialaisesta versiosta tiedetään kuitenkin vasta vähän – ei ole varmuutta esimerkiksi onko variantti alkuperäistä tautia tarttuvampi tai esimerkiksi vastustuskykyisempi rokotteita vastaan.

Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin selvää, että olemassa olevat rokotteet vähintäänkin suojaavat vakavalta taudilta.

– Suurimmalle osalle ihmisiä, rokote voi olla merkittävä ero lievän taudin sairaalahoitoon joutumisen välillä. Suosittelemmekin että otatte ensimmäisen rokotteen jonka saatte, sanoi Louisiana State yliopiston virologi Jeremy Kamil BBC:lle.