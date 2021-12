Näin rokotteen teho laskee – nopea muutos tehosteen jälkeen

Viimeaikaiset tutkimukset ovat vahvistaneet epäilyt, joiden mukaan koronaviruksen omikronmuunnos sitoutuu alkuperäistä Wuhanin viruskantaa tehokkaammin ihmissoluista löytyviin ACE2-reseptoreihin.

Aiemmat infektiot, rokotteet ja vasta-ainelääkkeet eivät suojaa variantilta yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi deltamuunnosta vastaan. Uutta rokotuskierrosta on pyritty vauhdittamaan nopealla aikataululla myös Suomessa, sillä aiempien annosten teho laskee huomattavasti ajan myötä.

Uuden tutkimuksen esiversion mukaan Pfizerin rokotteen suoja omikronmuunnosta vastaan on 88 prosenttia 2–9 viikkoa toisen annoksen jälkeen. Teho laskee 10–14 viikon kohdalla 48,5 prosenttiin ja tämän jälkeen vain noin 34 prosenttiin.

Suojavaikutus kaikenasteisia infektioita vastaan palautuu noin 76 prosenttiin kaksi viikkoa kolmannen annoksen jälkeen. Rokotteen arvioidaan ehkäisevän vakavaa taudinkuvaa ja kuolemanriskiä vielä tehokkaammin.

Tutkija Eric Feigl-Ding huomauttaa, että kaksi annosta esimerkiksi AstraZenecan ja Sinopharmin rokotetta ei juurikaan suojaa omikronia vastaan. Britanniassa tilanteeseen on vastattu antamalla uusi tehosteannos eli kolmas annos pääasiassa Pfizerin rokotteella.

– Nyt on selvää, että omikron leviää näin nopeasti, koska se pystyy kiertämään aiempaa suojaa ja tarttuu herkästi, Feigl-Ding tviittaa.

Hän nostaa esiin toisen tutkimuksen, jonka perusteella muunnos jakautuisi keuhkoputkessa 70 kertaa nopeammin kuin Wuhanin viruskanta. Tutkija muistuttaa tuuletuksen ja ilmanpuhdistinten tarpeellisuudesta tartuntojen vähentämiseksi.

– Koronaviruksen ilmaleviämistä ei voi sivuuttaa. Tämän huomioiminen on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin ihmisten rokottaminen, Eric Feigl-Ding sanoo.

8) With 2 shots of Pfizer, the VE starts at 88% between 2-9 weeks after the 2nd shot. Good, but it quickly drops to 48.5% by weeks 10-14 after 2 shots. Then drops and to 31% by 15-19 weeks. Then it hovers at 36.6% at 20-24 weeks. Then 34.2% at 25+ weeks. But 75.5% with booster!👀 pic.twitter.com/1tphkkXebv

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 15, 2021