Robottikoira valvoo ihmisten etäisyyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Singaporessa kokeillaan nykyaikaista ratkaisua koronarajoitteiden valvontaan.

Singapore on aloittanut kokeilun, jossa robottikoira seuraa ja ohjeistaa puistossa liikkuvia sosiaalisen etäisyyden pitämisestä koronaviruksen varalta, kertoo The Straits Times. Robotti on nimetty ”Täpläksi” (Spot) ja sillä valvotaan kokeilussa kahden viikon ajan kolmen kilometrin pituista puistokaistaletta.

Robottikoira on yhdysvaltalaisen Boston Dynamicsin valmistama ja sen alkupäräisiä ominaisuuksia on paranneltu muun muassa kauko-ohjauksella, 3D-kartoituksella ja puoli-automaattisella toiminnalla vastaamaan paremmin tehtävänkuvaa.

Myös analytiikkaa kehitetään parhaillaan, jotta Täplä pystyisi kameroillaan päättelemään pitävätkö puiston vierailijat sosiaalista etäisyyttä. Tällä hetkellä koira liikkuu etäohjauksella ihmisen ohjastamana. Se pystyy kuitenkin havaitsemaan esteet ja ihmiset metrin päästä välttääkseen törmäämistä.

Jos etäisyyttä ei pidetä, Täplä muistuttaa asiasta nauhoitetulla ohjeistuksella. Kokeilun onnistuessa robottikoirasta saattaa tulla puistossa pysyvämpi ratkaisu ainakin ruuhka-aikoina. Puistojen väkimääriä seurataan myös kymmenien lennokkien avulla, joiden tiedot ovat kansalaisille julkisesti saatavilla oman vierailunsa suunnittelemiseksi.

Robottikoiran kokeilu ei kuitenkaan Singaporessa ole jäänyt vain puiston valvontaan. Sama malli on kokeilussa muun muassa myös koronaeristyskeskuksessa, jossa se välittää lieväoireisille potilaille lääkkeitä ja muita tarpeellisia esineitä.

Kokeilujen tarkoituksena on osaltaan minimoida myös henkilökunnan riskiä sairastua.