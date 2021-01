Näin ”reikäjuusto” voi torjua koronan

Australialainen virologi Ian Mackay on kehittänyt havainnollistavan koronapiirroksen. Se näyttää, miten viruksen eteneminen pysäytetään käyttämällä nimenomaan lukuisia eri esteitä – yksittäin tai muutama kerrallaan käytettynä ne eivät vielä riitä.

Swiss Cheese Respiratory Virus Pandemic Defenceä eli vapaasti suomennettuna hengityselinviruspandemian reikäjuustopuolustusta voi lyhyesti kutsua vaikkapa reikäjuustomalliksi.

Ian Mackay on nyt päivittänyt ja tarkentanut reikäjuustoaan. Oheisesta kuvasta näkyy, miten virus pyrkii ja osin pääsee läpi seuraavien juustoviipaleiden:

Henkilökohtaisella vastuulla

* Fyysinen etäisyys, pysy kotona sairaana

* Maskit

* Käsihygienia, yskimisetiketti

* Vältä kasvojen koskettelua

* Jos on paljon ihmisiä, älä ole joukossa kauan

Yhteisellä vastuulla

* Nopea ja reagoiva testaus ja jäljitys

* Tuuletus, ulkoilma, ilmanvaihto

* Hallinnon viestintä & taloudellinen tuki

* Karanteeni ja eristys

* Rokotteet

Jokaisella näistä juustoviipale-väliintuloista, kerroksista, on heikkoutensa eli reikänsä. Mikään yksittäinen toiminta ei täydellisesti voi estää tartuntoja.

Mackayn mukaan useat kerrokset yhdessä kuitenkin parantavat menestystä. Piirroksessa viimeinen virus on jäänyt seitsemännen juustoviipaleen kohdalle, kun viipaleita kaikkiaan on 10.

