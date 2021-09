Näin ravintoloiden rajoitukset kevenevät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan rajoituksia lievennetään asteittain terveysturvallisella tavalla.

Valtioneuvosto on tänään torstaina päättänyt kevennyksistä ravitsemisliikkeiden rajoituksiin.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi.

– Vallitsevan epidemiatilanteen perusteella kiihtymis- ja leviämisvaiheen rajoituksia lievennetään ja poistetaan merkittävästi, tiedotteessa todetaan.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 1.10 alkaen

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Aiemmin käytössä ollut ns. karaoke- ja tanssikielto sekä vaatimus omasta istumapaikasta ulkotiloissa poistuvat.

Kiihtymis- ja perustason alueilla anniskelu- ja aukioloaikoja sekä asiakasmäärää koskevat rajoitukset poistuvat käytöstä 1.10 alkaen

Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

– Hybridistrategian mukaisesti jatkamme rajoitusten keventämistä asteittain terveysturvallisella tavalla, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Twitterissä.

