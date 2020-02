Kartta näyttää: Näin rajusti koronavirus levisi kahdessa viikossa

Verkkouutiset kertoi Johns Hopkinsin yliopiston tiimin käynnistämästä koronaviruksen leviämiskartasta torstaina 30.1.2020.

Tuolloin eli viikko sitten torstai-iltana 30.1. varmistettuja tautitapauksia oli 8235 ja kuolleita 171.

Kartta näytti tuolloin tältä:

Kiinan antamia lukuja on maailmalla epäilty. Kaksi viikkoa myöhemmin eli perjantaiaamuna 14.2.2020 Suomen aikaa kartta kuitenkin näyttää nyt, että varmistettuja tautitapauksia on 64437 ja kuolleita 1383.

Virus ei silti vielä ole saanut merkittävää jalansijaa Kiinan ulkopuolella. Vahvistettuja tapauksia on Singaporessa 58 ja Thaimaassa 33; Saksassa 16 ja USA:ssa 15.

Kartta näyttää nyt tältä:

Big jump in infection of Corona virus in China according to Johns Hopkins CSSE – just looked at it 10 mins ago and said 45,000 infected and 1,110 dead. Now updated to 61,000 infected and 1,360 dead…https://t.co/R7iPSR5X22 pic.twitter.com/g1uQUPmGYR

— Ballarat_matt (@ballarat_matt) February 13, 2020