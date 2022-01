Näin puoluejohtajat sanovat gallupluvuista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan nyt on syytä tehdä kannatuksesta totta äänestämällä.

Helsingin Sanomain keskiviikkoiltaisen aluevaalitentin aluksi eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta kysyttiin kommenttia uusiin kannatuslukuihin. HS julkaisi ne aamulla.

Gallupeja johtavan kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta kysyttiin suurinta yksittäistä syytä siihen, miksi puolue on kärjessä.

– Pitkäjänteinen, perusteellinen työ, mitä me olemme tehneet oppositiokaudella ja miten olemme valmistautuneet tähän aluevaaliin tai hyvinvointialueiden vaaliin. Koko työ, ohjelma, vaalityö… Olemme pystyneet voittamaan ihmisten luottamusta, ja sehän on kaikkein tärkeintä, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta mitä gallupeihin tulee, niin tässäkin yhteydessä sanon heti sen, että gallupit ovat gallupeja ja nyt olisi kaikkien syytä käydä äänestämässä, että tehdään gallupeista totta.

SDP:n Sanna Marinilta kysyttiin, onko hän tyytyväinen mitattuun 19 prosentin kannatukseen.

– Tuo tulos ei vielä tyydytä, mutta suunta on oikea. Olen iloinen siitä, että kannatus on nousussa, ja nyt otamme tiukan loppukirin. Kyllä meidän tavoitteenamme on olla suurin puolue aluevaaleissa, Sanna Marin sanoi.

Keskustan Annika Saarikko sanoi kiinnittäneensä huomiota, että liki puolet vastaajista ilmaisi gallupissa vielä tietämättömyyttään kannatuksesta.

– Se on mahdollisuus meille kaikille ja toivon, että se on ennen kaikkea mahdollisuus ihmisille, jotka haluavat vahvistaa koko Suomessa lähipalveluita ja valitsevat keskustan, eli että tuo luku tuosta vielä nousisi, Annika Saarikko totesi.

PS:n Riikka Purran mukaan heillä on ”hyvin paljon vielä työtä sen eteen, että saisimme omat kannattajamme menemään uurnille”.

– Ei ole mikään salaisuus, että meidän suurin vastustajamme näissä vaaleissa on tosiaan se äänestysaktiivisuus.

