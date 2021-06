Näin punavihreät perustelevat uutta veroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Li Anderssonin mukaan on selvää, että maakuntaveron yhteydessä tarvitaan tasausjärjestelmää.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vakuuttaa hallituksen päässeen sopuun maakuntaveron käyttöönotosta. Hän sanoi Iltalehden vaalitentissä, että asiantuntijoiden mukaan vero toisi maakunnille ”todellisen itsehallinnon”.

– Se on selvää, että tasausjärjestelmää tarvitaan, jos verotusoikeus tulee. Mielestäni tästä ei ole puhettakaan. Mutta kyllä se verotusoikeus tarvitaan, Li Andersson sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo muistutti, että maakuntaveron käyttöönotosta ja verotason pysymisestä ennallaan sovittiin jo hallitusohjelman laatimisen yhteydessä.

– Tässähän kuntavero tulee laskemaan. Ja kun maakuntavero tulee, se ei tarkoita, että ihmisten pussista menee enemmän rahaa pois. Tämä tehdään siksi, että ihan jokainen suomalainen pääsisi sinne palveluihin. Ennaltaehkäisevämmin ja entistä matalammalla kynnyksellä, Ohisalo sanoi.

Aiheesta on kuultu kevään mittaan erilaisia arvioita erityisesti keskustan kansanedustajilta ja ministereiltä, joiden mukaan maakuntaveroon liittyy monia suuria käytännön haasteita.

Silloinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) arvioi vielä toukokuun alkupuolella, että verotasoerot kasvaisivat eri puolilla Suomea kohtuuttoman suuriksi. Keskustan lähtökohtana on, että maakuntaveroa käytettäisiin muihin tehtäviin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoittamiseen.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kehotti vaalitentissä keskittymään ensin rakenneuudistukseen ja vasta sitten maakuntaveron ratkaisemiseen. Pääministeri Sanna Marin (sd.) oli asiasta samaa mieltä ja totesi, ettei kaikkea tarvitse viedä kerralla läpi.

– Oleellista on, että saamme sote-uudistuksen eduskunnassa läpi, sitä on pitkään tehty kuin Iisakin kirkkoa. Tämä pitää viedä eteenpäin, ja on järkevää tehdä asiaa palasina, Marin sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpo varoitti hallituksen ajaman muutoksen seurauksista. Hän painotti, että uusi verotustaso tulee johtamaan väistämättä verotason nousuun.

– Valitettavasti on vain niin, että kansalaiset eivät usko tätä. Kaikki tietävät, että jos tulee uusi hallinnon taso, uusi verotuksen taso, niin se tulee nostamaan kokonaisveroastetta aivan varmasti, Orpo sanoi.