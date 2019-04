Näin puheenjohtajat kommentoivat vaalitulosta

Juha Sipilä myöntää keskustan vajonneen vaalien suurimmaksi häviäjäksi.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kuvailee eduskuntavaalien tulosta selväksi tappioksi puolueelleen.

Laskeneesta paikkamäärästä huolimatta Sipilä pitää oven auki mahdolliseen hallitusyhteistyöhön.

– En ole ilmoittautumassa oppositioon. Se on selvä asia, että olemme suurin häviäjä, se pitää reilusti myöntää. Takkiin tuli, Juha Sipilä sanoi Pikkuparlamentin tulosseurannassa.

Hänen mukaansa keskusta on kärsinyt viime vuosien vaikeista päätöksistä, joiden avulla Suomen taloustilanne saatiin vakautettua.

– Kun isänmaa asetettiin edelle neljän vuoden ajan, niin puolue on kärsinyt. Työllisyys on parhaalla tasolla 30 vuoteen ja talous on saatu kuntoon. Suomen tilanne oli hurjan huono neljä vuotta sitten, se on nyt ehkä unohtunut, Sipilä pohti.

Vihreiden Pekka Haaviston mukaan tulos kertoo äänestäjien huolesta koulutuksesta, ilmastoasioista ja ympäristöstä.

– Myös kampanjatyömme on ollut tavattoman hyvää. Tämä on kaikkien aikojen suurin yksittäinen voitto vihreille, jos tulos toteutuu, Haavisto totesi.

Vasemmistoliiton Li Andersson totesi puolueensa olleen ”äänekäs ja näkyvä” hallituspolitiikan arvostelija viimeisen neljän vuoden aikana.

– Leikkaukset ovat heikentäneet monen suomalaisen arkea, minkä lisäksi näyttävä kampanjamme näkyy tuloksessa. En lähde millään ministerisalkuilla spekuloimaan, mutta kaikkien puolueiden tavoitteena on vaikuttaa hallitustyöhön, Li Andersson sanoi.

Lue myös muut Verkkouutisten vaalianalyysit

Ladataan julkaisuja...