Näin PS ja kokoomus eroavat kuntavaaleissa

Kunnat vaikuttavat yritysten menestymiseen

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokon mukaan kokoomus keskittyy pääasiassa ratkaisujen hakemiseen ja perussuomalaiset ongelmista puhumiseen.

– Kokoomuksen tulevaisuuskuva on positiivinen. Kokoomus korostaa kansainvälisyyttä, positiivista ihmiskäsitystä, sivistystä ja koulutusta sekä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kokoomusta leimaa uteliaisuus uutta kohtaan sekä erilaisuuden ja yksilöiden vaaliminen, Kokko sanoo.

Kokoomus painottaa ohjelmassaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa: kunnan ei tarvitse vain seurata sivusta, miten yrityksillä menee.

– Se voi tekemisillään vaikuttaa siihen, että yritykset menestyvät. Me haluamme, että kun kunta tekee päätöksiä, aina arvioidaan päätöksen vaikutukset yrittäjille. Ja kun kunta tarjoaa palveluja, sen on kuunneltava yrityksiä: jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle, ohjelmassa todetaan.

Selkeä ero perussuomalaisiin löytyy myös esimerkiksi ilmastopolitiikasta. Kokoomuksen ohjelmassa huomautetaan, että konkreettiset teot ilmastonmuutoksen kaltaiseen globaaliin kysymykseen tehdään usein paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa.

– Kokoomus haluaa, että luonto säilyy puhtaana ja monimuotoisena tuleville sukupolville. Vaihdetaan lähikoulun lämmitys öljystä maalämpöön. Korvataan hiilenpoltto vähäpäästöisillä energiamuodoilla. Otetaan uusimmat ideat käyttöön jätteiden kierrättämisessä. Vähennetään liikenteen päästöjä fiksusti ja vaikuttavasti. Puhdistetaan jäte- ja hulevedet nykyistä paremmin, kokoomuksen ohjelmassa sanotaan.

