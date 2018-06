Näin poliisi valvoo kymmeniä miljoonia somekäyttäjiä Turkissa

Turkin 45 miljoonaa sosiaalisen median käyttäjää ovat jatkuvan valvonnan alla.

Turkin kansallisen poliisin kyberrikosten vastainen osasto valvoo maassa kaikkia sosiaalista mediaa käyttäviä kansalaisiaan, kertoo Hurriyet Daily News.

Vähintään yhtä sosiaalisen median kanavaa käyttäviä ihmisiä on Turkissa noin 45 miljoonaa. Suosituin yhteisöpalvelu on Twitter, jonka jälkeen tulevat Facebook ja Instagram. Suurten käyttäjämäärien seuraaminen vaatii resursseja ja yksikössä työskenteleekin nykyisellään peräti noin 27 000 ihmistä.

Lehden poliisilta saamien tietojen mukaan yleisimmät nettirikokset koskevat prostituutiota, huumeita ja laitonta vedonlyöntiä. Näiden jälkeen yleisin on valtion viranomaisten solvaaminen, johon on panostettu osastossa viime vuosina enemmän niiden kohdistuttua presidentti Recep Tayyip Erdoganiin.

”Vaikka ympäristö on virtuaalinen, rikos on todellisuutta. Et voi solvata, herjata tai loukata henkilöä normaalissa elämässä, joten et voi tehdä sitä myöskään sosiaalisen median alustoilla”, sanoo osaston päällikkö Kürşat Başaran Başoğlu.

Hänen mukaansa toiminta voidaan yksikössä jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen näistä on rikosten havaitseminen ennenkuin ne tapahtuvat, toinen rikoksiin puuttuminen niiden tapahtuessa, ja kolmas tietojen kerääminen rikoksen tapahduttua.

Osaston mukaan ilmoituksia mahdollisista rikoksista tulee heille tavallisena päivänä noin kolme tuhatta, kun taas terrori-iskujen tai mielenosoitusten yhteydessä ilmoitusten määrä voi nousta jopa kolmeenkymmeneen tuhanteen.