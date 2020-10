Näin poliisi selittää voimankäytön mielenosoituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elokapina-mielenosoituksen kulusta oli keskusteltu etukäteen.

Helsingin poliisin mukaan Elokapina-mielenosoittajat eivät toimineet sen mukaan, mitä etukäteen oli sovittu.

– Helsingin poliisi kävi ennen Elokapina-mielenosoitusta järjestäjän kanssa keskustelun mielenosoituksen suunnitellusta kulusta. Järjestäjän kanssa sovitun mukaisesti kulkueen oli tarkoitus matkata Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Ilmoituksesta ja poliisin kanssa ennakkoon käydystä keskustelusta poiketen noin 150 henkilön joukko teki kuitenkin tiesulun Unioninkadulle noin klo 13. Osa heistä oli poliisin mukaan kytkettynä toisiinsa ketjuin ja lukoin ja muutama kiinnittyneenä veneeseen.

Poliisin tiedotteen mukaan mielenosoittajien kanssa neuvoteltiin siirtymisestä ja heitä kehotettiin hajaantumaan pois tieltä ja siirtymään. Tässä vaiheessa osan mielenosoittajista kerrotaan siirtyneen Kaisaniemen puistoon ja jalkakäytävälle jatkamaan mielenosoitusta. Osa kuitenkin siirtyi Unioninkadulta vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle noin klo 16.15, missä joukko sulki ajoradan ja liikenne pysähtyi.

– Mielenosoittajien annettiin blokata Unioninkadun liikennettä parin tunnin ajan, vaikka se oli vastoin ennakkoon sovittua. Kun osa ryhmästä irtautui vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle, tilanteessa oli tehtävä uusi riskiarvio, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kertoo.

Hänen mukaansa kaikki saatavilla olevat partiot oli hälytetty paikalle ja mielenosoitukseen liittyvissä tehtävissä oli neljän tunnin ajan ollut 24 yhteensä partiota kiinni.

– Lauantain alkuillan muita hälytystehtäviä alkoi olla jonossa, Kopperoinen toteaa.

Neuvoja, käskyjä ja kehotuksia

Poliisin voimankäyttö mielenosoituksessa on herättänyt runsaasti keskustelua.

Mielenosoittajia yritettiin poliisin mukaan kantaa tieltä sivuun, mutta heitä palasi takaisin. Veneeseen itsensä lukinneita ja liimanneita henkilöitä yritettiin irrottaa, jotta heidät saataisiin kannettua sivuun. Kaikkien henkilöiden kantaminen paikalla olleilla resursseilla ei kuitenkaan poliisin mukaan ollut mahdollista.

– Poliisi pyrki neuvoin, käskyin ja kehotuksin useaan kertaan poistamaan henkilöitä Kaisaniemenkadulta. Lopulta normaalin johtamisjärjestelmän mukaisesti on tehty päätös käyttää sumutetta tavoitteena väkijoukon hajottaminen ja vastarinnan murtaminen, jotta heidät pystyttäisiin kantamaan tai ohjaamaan pois ajotieltä, Heikki Kopperoinen selvittää voimankäyttöä.

OC-sumutetta käytettiin hänen mukaansa nimenomaisesti henkilöihin, jotka eivät totelleet poliisin käskyjä. Kopperoinen kertoo, että heitä varoitettiin selkeästi ennen kaasun käyttöä.

– Kysymyksiä on tullut myös siitä, miksi poliisi otti mielenosoittajilta vesipulloja pois. Vesipullot siirrettiin jalkakäytävälle, josta ne oli heti saatavilla. Poliisi ei estänyt vesipullojen käyttämistä, hän jatkaa.

Poliisi antoi mielenosoituksen yhteydessä sakot 53 henkilölle ja otti kiinni 51 henkilöä, jotka kaikki päästettiin pois lauantai-illan aikana. Heidän toimintaansa on arvioitu niskoitteluna poliisia kohtaan. Kiinniotetuista kolme oli alaikäisiä. Varsinainen mielenosoitus jatkui kiinniottojen jälkeen Kaisaniemen puistossa ja läheisillä jalkakäytävillä ja päättyi lauantai-iltana noin klo 19.

Helsingin poliisi tekee tapahtumien kulusta selvityksen Poliisihallitukselle. Selvitys annetaan kahden päivän kuluessa.

– Järjestelmässä ja toiminnassamme on aina kehitettävää – ja haluamme myös kehittää toimintaamme niin, että toimintamme on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja kriittisen tarkastelun kestävää. Siksi on hyvä, että tämäkin tapaus perataan läpi ja tapauksesta opitaan, Heikki Kopperoinen toteaa.